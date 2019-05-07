《股壇解碼－戴名》美股利好盡出；神威藥業（２８７７）前景不明

《股壇解碼》中美貿易談判繼續進行，市場在上周五（３日）突然傳聞談判將於本周落實，

雙方更會於會談後公報有關細節，這種事先張揚的表態方式有違雙方以往的一貫做法，道指因受

消息刺激造好，可惜的是成交量不配合，加上特朗普周日（５日）突然宣布本周末會對總值

２０００億美元的中國商品加徵關稅，上周五的升市再一次印證了趁好消息出貨的莊家行為。投

資者細心的話應該有留意到上周道指整體跌幅比標指小，相反升幅就比標指大，明顯有大戶托著

道指成分股沽其他股份，加上標指走勢已明顯轉弱，投資者宜先離場再作部署，道指和標指支持

位分別在２３４００點和２５５０點。



＊自視過高＊



委內瑞拉政變從速戰速決變成持久戰，市場原以為局勢將很快平息，可惜事與願違，現在瓜

伊多更揚言若美國最終軍事介入的話，反對派將會重新考慮接受，言下之意是開口求援了，特朗

普剛與普京聯繫，雖然對外聲稱只是談及武器協議，但相信私下必定對委內瑞拉局勢有所交流，

相信委內瑞拉局勢將於月底前塵埃落定。上周四（２日）英國地方選舉，工黨和保守黨合共取得

５６％的全國得票率，相比２０１７年大選時候的８２％大跌１╱３，結果反映民眾對脫歐的不

滿，這次選舉結果無疑把文翠珊的政治前途，同時亦令傳統以來的兩大執政黨地位動搖，為下次

英國大選結果添上變數，同時亦為整個歐盟的團結穩定埋下計時炸彈。



＊好淡難分＊



上周五市場傳出貿易戰將在今周結束，上證Ａ股一改近日弱勢出現止跌回升，可惜大盤未能

借消息升破前一天的高位３１０７點，如此好消息都升勢有限，傳聞的真實性備受考驗，剛好遇

上特朗普周日的步步進逼，短時間內相信貿易戰不會結束，同時小道消息傳出中方取消美國之行

，相信Ａ股回試低位的機會很大，加上經濟數據不景氣，預計大盤將回試２７５０點水平，投資

者宜暫時遠離Ａ股市場。



＊升勢乏力＊



恆指上周尾市借貿易戰結束消息刺激而上破３００００點，但感覺上升力度不足，不過上周

四出現恆指３０４００點認購期權少量建倉的情況，由於３０４００點以上沒有同時出現建倉情

況，相信大盤的升勢將受限制。周日的貿易戰突發事件將進一步打擊市場信心，由於事出突然，

相信在周二（７日）和周三（８日）會出現技術性反彈，反彈過後將反覆下試先前預計的恆指低

位２６６００點附近。投資者現階段可以考慮適量造空騰訊控股（００７００）。



＊股票簡評＊



神威藥業（０２８７７）主要在中國從事現代化中藥的研發、生產及銷售，亦生產及銷售一

系列西藥。當中包括現代中藥注射液、軟膠囊和顆粒產品的研發、生產和銷售。集團作為全國中

成藥５０強之一，並於２００２年為其三種主要產品（心腦清軟膠囊、清開靈注射液及參麥注射

液）於中國的最大生產商。對於一間帶研發的製藥公司來說，接近３９億的淨流動資產是有點不

正常，沒有派發特別股息更是對小股東的不公平。國內中藥注射劑的監管有越收越緊的趨勢，這

部分剛好是神威藥業的主營業務，佔總銷售的４５％，輔助用藥目錄的公報將對中藥的使用帶來

利空，加上國內接連有中藥企業出現負面消息也讓人對神威藥業有別的想法。銷售費用的急增

（上升９３％）和新建廠房令資本開支上升也對集團未來的業績帶來不確定性。另一方面注射液

的利潤下降也是神威藥業的致命傷。如果集團在短時間內未能扭轉劣勢，相信下一份成績表很有

可能出現虧損。中央對藥物價格的調控也是集團未來的發展瓶頸，建議投資者現階段趁現價先沽

貨離場，合理買入價為６元。《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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