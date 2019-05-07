《日入而息》恒地財團１２６億奪啟德地，劉鶴本周訪美，港股反彈

《今天重點》﹡恆地、新世界及會德豐財團１２６億奪啟德地，勝預期

﹡港交所（００３８８）李小加稱研究在大灣區以試點方式建ＬＭＥ倉庫；市

場波動帶來心理壓力，惟無需過分悲觀

﹡陳茂波稱談判過程有波折在所難免，港金融風險仍可控

﹡港府首發１０００億元綠色債券，金管局料反應良好；金管局公布三措施推

動綠色金融，將成立綠色金融中心；金管局調查指４７家受訪銀行擁有

６１０億元綠色資產；匯豐料更多綠色債券在港發行，期待與更多發行人合

作；銀行界歡迎金管局推綠色金融措施，綠色金融成大趨勢



《即日市況》﹡騰訊友邦帶動，港股全日反彈１５３點報２９３６３收復五十天線



《深滬股市》﹡劉鶴周四五訪美，滬綜指收彈０﹒６９％券商倒升穩市



《美元匯價》﹡貿談變數增，美元短期料９６－９８區間波動；歐元最新報１﹒１１９５

╱９９，日圓最新報１１０﹒５６╱５９



《公司業績》﹡中電（００００２）首季本地售電量按年升１﹒８％，宣派中期息０﹒６３

元

﹡統一（００２２０）首季稅後利潤升４８％至３﹒８億元人民幣



《公司資訊》﹡港交所（００３８８）李小加稱研究在大灣區以試點方式建ＬＭＥ倉庫；市

場波動帶來心理壓力，惟無需過分悲觀；港交所表示４月日均成交跌４％，

港股市值跌２％至逾３４萬億

﹡ＡＳＭ太平洋（００５２２）新辦公室佔地逾３０萬平方呎並設研發中心；

貿易戰影響微，維持今季毛利率預估

﹡九倉置業（０１９９７）尖沙咀物業重建要待合適時機，若市道好才重建會

走雞；海港城首季零售額單位數增長，時代廣場表現與大市同步



《國企紅籌》﹡華潤水泥（０１３１３）附屬公司訂三年期１５億定期貸款

﹡中興（００７６３）內地推首款５Ｇ智能手機Ａｘｏｎ １０ Ｐｒｏ

﹡龍源電力（００９１６）４月發電量按年跌３﹒２２％

﹡中國海外（００６８８）４月份合約物業銷售額升５０％至３０２億元



《神州民企》﹡中國恆大（０３３３３）４月合約銷售額按年升１６％至５８４億元人民幣

﹡陽光１００（０２６０８）４月合同銷售額升１３％至近１１億元人民幣



《中國要聞》﹡中興與通用電氣子公司合作打造５Ｇ＋工業互聯網方案

﹡ＭＳＣＩ擬本月提升Ａ股納入，或引３００億增量資金

﹡歐菲光回復關注函，否認財務大洗澡情形

﹡深圳４月二手住宅成交創兩年半新高，或因數據滯後

﹡４月中國物流業景氣指數回升至５３﹒５％

﹡據報甲骨文中國研發中心確認首批裁員５００人左右

﹡網信證券遭證監入駐檢查，此前曾傳出債券業務違約

﹡銀保監明確基礎風險因子，鼓勵險資投資銀行永續債

﹡遼寧檢查機關對努爾．白克力涉嫌受賄案提起公訴

﹡４月末境外機構持中債登託管債券量按月增１﹒２％

﹡ＭＳＣＩ下周二公布獲指數納入及剔除的Ａ股名單

﹡中興通訊、深圳華強相關聯Ｐ２Ｐ平台自願退出市場

﹡中證協表示券商要做好股票質押、債券違約等風險防範

﹡人行２００億逆回購利率持平，淨投放２００億；人行就《應收帳款質押登

記辦法》公開徵意見；人行鄭五福稱將繼續推動中國債券發展和開放

﹡上海建多個國家大科學裝置，總經費逾１３７億元人民幣

﹡法巴資管等１０家全球資管巨頭落戶陸家嘴

﹡天津市取消中資銀行和金融資產公司外資持股比例限制

﹡交通銀行與華為簽署戰略合作協議，多領域展開合作

﹡外交部表示加徵關稅不解決問題，中方對繼續磋商具誠意

﹡商務部表示劉鶴應邀９至１０日訪美，進行第十一輪磋商

﹡華人文化獲得國家電影局頒發跨省電影院線牌照

﹡上交所擬開設科創板董秘及獨董培訓

﹡中國４月外儲按月減少３８﹒１億美元，終結五連升

﹡上海逾２０００輛公交車將用上「地溝油」

﹡外匯局表示匯率折算和資產價格變化，４月外儲略降

﹡寧波銀行獲准發行不逾１００億元人民幣二級資本債券



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒８％，報１０９８７﹒１４點



《其他消息》﹡發展局黃偉綸稱政府正研究是否就丁權案提出上訴

﹡食物及衛生局與國家藥品監督管理局簽署合作協議

﹡差估署表示３月私樓落成量按月增２﹒７倍至４３２伙

﹡邵家臻離開羈留病房，送赤柱監獄服刑

﹡陳淑莊完成腦部手術，將在醫生許可情況下交代病情

﹡委員會鬧雙胞，林鄭月娥稱程序合法性應交由立會自行處理；望議員珍惜立

法會秘書處這支優秀的團隊

﹡律政司及保安局下午將就修例召開記者招待會

﹡陳維安稱收議員律師信後即研究，未能見無預約議員；秘書處一直不偏不倚

服務議會；部分批評近乎欺凌滋擾，促立即停止有關行為

﹡議會陣線表示陳維安仍未能解釋以傳閱方式表決之理據

﹡史美倫稱中國投資者冀多元化投資，本港將擴闊資產類別

﹡證公司擬推保單逆按計劃，短期內接受申請

﹡財匯局表示就取內地審計底稿與財政部商備忘錄，預期本月可簽署落實

﹡陳茂波稱談判過程有波折在所難免，港金融風險仍可控

﹡金管局表示香港政府就可能發售綠色債券進行路演；金管局公布三措施推動

綠色金融，將成立綠色金融中心；金管局調查指４７家受訪銀行擁有６１０

億元綠色資產；本港４月底外匯儲備資產減至４３６４億美元

﹡港府首發１０００億元綠色債券，金管局料反應良好

﹡匯豐料更多綠色債券在港發行，期待與更多發行人合作

﹡銀行界歡迎金管局推綠色金融措施，綠色金融成大趨勢

﹡鄭若驊稱坊間方案礙於刑期追溯力問題，皆不切實可行；相關人士有權司法

覆核，法庭可就人權保障作裁決

﹡政府遭質疑何不逐步修例，李家超：政府不應駝鳥心態

﹡李家超斥曾有人指當年條例是刻意剔除內地的說法錯誤

﹡深股通額度全日用１２﹒３７億元；滬股通額度全日流走１９﹒９６億元

﹡中原按揭為會德豐ＭＯＮＴＡＲＡ買家提供按揭優惠

（ｚｚ）

