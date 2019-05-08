《華爾街內望》中美貿易戰升級道指插４７３點，美債息下跌

《經濟通通訊社８日專訊》美國股市周二（７日）重挫，因中美貿易緊張局勢升級引發全球

經濟增長憂慮，促使令投資者遠離風險較高資產。

道指錄得年內第二大單日跌幅，標普５００指數及納指創年內第三大單日跌幅，但三大股指

收市前縮減跌幅。

中國國務院副總理劉鶴將於周四（９日）及周五（１０日）訪問美國，參加貿易談判。如果

屆時未能達成貿易協議，美方將從周五起上調中國商品關稅。

道指收跌４７３點或１﹒８％，至２５９６５點；標普５００指數收挫４８點或１﹒７％，

至２８８４點；納指跌１５９點或近２％，至７９６３點

對貿易敏感的工業股及科技股是跌幅最大的標普５００指數主要板塊。所有１１個板塊均下

跌，只有公用股及能源股跌幅不到１％。

美國最大的對華出口企業波音股價大跌３﹒９％，另一間對中國消息敏感的工業巨頭卡特彼

勒股價下跌２﹒３％。在科技股中，微軟走低２﹒１％。蘋果回落２﹒７％。

保險公司ＡＩＧ股價急升６﹒８％，此前公司公布季盈利超預期。

美債收益率下跌，較長債收益率觸及５周低位，因對中美貿易緊張局勢再度升溫及對全球經

濟增長影響的擔憂，刺激美債的避險需求。

１０年期美債收益率觸及五周低位２﹒４４４％，之後回升至２﹒４５％，較上日下跌５個

基點。（ｍｎ）

