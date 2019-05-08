《盤前攻略》受美股急瀉拖累，恒指今早料低開４００點

《經濟通通訊社８日專訊》隔晚美股曾一度大瀉６４８點，美國貿易代表萊特希澤

（Ｒｏｂｅｒｔ Ｌｉｇｈｔｈｉｚｅｒ）證實，美國將於周五（１０日）起對２０００億美元

中國進口商品增加關稅，消息引發市場恐慌，美國１０年期債券孳息率跌至２﹒４４％水平，

ＶＩＸ恐慌指數兩日內由１２升至１９。道指成份股方面，波音及聯合技術分別跌３﹒９％及３

﹒４％，而蘋果則穩守２００美元關口，收報２０﹒８６美元，跌２﹒７％。最終道指跌幅收窄

，收報２５９６５點，跌４７３點或１﹒７９％。納指收報７９６３點，跌１５９點或

１﹒９６％。標指收報２８８４點，跌４８點或１﹒６５％。



＊夜期再跌穿二萬九關，ＡＤＲ全線下挫＊



港股夜期收報２８６８８點，跌４３８點，低水６９５點。

港股ＡＤＲ比例指數跌４４０點，報２８９２３點。預託證券全線下挫，騰訊跌

２﹒１８％，折合港元報３７２﹒４９元。匯控跌１﹒４１％，折合港元報６７﹒７３元。中移

動跌０﹒３％，折合港元報７３﹒２３。友邦跌１﹒４１％，折合港元報８０﹒６４元。長和跌

１﹒８％，折合港元報８０﹒１３。中行跌１﹒８６％，折合港元報３﹒５８元。國壽跌

１﹒９６％，折合港元報２０﹒３４元。中海油跌１﹒７２％，折合港元報１３﹒６６元。中石

化跌１﹒２％，折合港元報５﹒８元。中聯通跌１﹒５７％，折合港元報８﹒９９元。



＊市場波動投機情緒大，可部署淡倉期權＊



隔晚夜期及ＡＤＲ全線下挫，今早港股亦難獨善其身。有「黑期」之稱的新加坡ＨＳ５０指

數現報２８９０９點，跌４２７點或１﹒４６％。預料港股今早低開逾４００點並失守二萬九關

。目前市場走勢波動，投機情緒較大，對短炒投資者而言可能是有利因素，因為可以食盡大波幅

，近期大市依然看淡為主，投資者可考慮主動出擊淡倉期權，惟風險因素可能是中方赴美談判後

會有好消息傳出，因此投資者可考慮購入小量牛證對沖。（ｕｌ）

