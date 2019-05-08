【新股上市】消息指內地生物科技公司諾誠健華在港上市籌近廿億元

《經濟通通訊社８日專訊》外電引述市場消息人士指出，中國生物技術公司－－諾誠健華正

在籌備在港首次公開開售（ＩＰＯ），最早今年掛牌，集資２﹒５億美元（約１９﹒６３億港元

）。據報，ＩＰＯ計劃仍處於初步階段，交易細節可能有變。

據悉，該公司目前正在開發癌症和自身免疫疾病藥物。（ｅｃ）

