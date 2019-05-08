【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社８日專訊》藍籌股就派發股息陸續「除淨」，除息的預期亦令恆指期貨持續

大幅「低水」逾２００點，匯控（００００５）及恆生（０００１１）首季股息１０美仙及

１﹒４元，將分別於５月１６日及１７日「除淨」；中銀（０２３８８）及中行（０３９８８）

末期股派９２﹒３仙及１８﹒４分人幣，亦在５月２０日及２３日「除淨」。

上市公司除了派息外，每當供股集資、派送紅股及權證等，為紀錄合資格股東，設定截止過

戶日期。在Ｔ＋２交收制度下，截止過戶日期首天之前兩日，股份便會「除淨」，投資者若在當

日或之後買入該股票，不會有權供股或獲派送。市場上，有不少投資者炒作股份「除淨」因素，

博股價回升，從而低買高賣，但是獲利與否難有保證，但可以肯定的是，正因為「除淨」因素，

公司股價波幅亦會增加。

上市公司供股可分為「認股權發行（ｒｉｇｈｔｓ ｉｓｓｕｅ）」及「公開發售

（ｏｐｅｎ ｏｆｆｅｒ）」兩種，唯一分別在於前者「供股權」在交易所掛牌，讓不願供股的

股東直接沽出，並讓其他投資者借買入「供股權」而進行投資；惟以後者方式的供股，投資者只

可以選擇是否供股，若果最終放棄供股，持股將遭攤薄。

下表列出的進行供股的金泰豐（０８４７９）及榮暉國際（００９９０）均以「認股權發行

」方式供股，「供股權」在港交所買賣日期分別是５月２１日至２８日，以及５月２３日至

３０日。

另外，近期不少上市公司將股份拆細或拆細，按上市規例，上市公司股份市價接近１仙或

９９９５元的極點，港交所有權保留要求公司更改股份交易方法，或將其證券合併或分拆的權利

。上市公司就進行股本重組而將股份合併或拆細生效前後，股價往往波動，投資者應加以留意。



表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：



上市公司 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣

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金泰豐（０８４７９） 二供一， ５月８日 ５月１０日 ６月１２日

供股價３１仙 至１６日



榮暉國際（００９９０） 二供一， ５月９日 ５月１４日 ６月１４日

供股價１０仙 至２０日



再生醫學（０８１５８） 股份二十合一 ５月１６日 －－ －－



同仁資源（０８１８６） 股份八合一 ５月１７日 －－ －－



瑞鑫國際（００７２４） 股份二十合一 ５月２３日 －－ －－



ＨＭＶ數碼（０８０７８） 股份五十合一 ５月２３日 －－ －－



人和商業（０１３８７） 股份十合一 ５月２７日 －－ －－



國農金融（０８１２０） 股份八合一 ５月２８日 －－ －－



匯思太平洋（０８１４７） 股份八合一 ５月２９日 －－ －－



中華煤氣（００００３） 十送一紅股 ５月３０日 ６月３日 ６月１４日

至５日



恆基地產（０００１２） 十送一紅股 ５月３０日 ６月３日 ６月１８日

至５日



鞍鋼股份（００３４７） 十送三紅股 ５月３０日 ６月１日 －－

至６日



友成控股（０００９６） 五送一紅股 ６月４日 ６月６日 ７月１５日

至１１日

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（ｅｃ）

