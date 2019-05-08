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即市新聞

08/05/2019 13:27

中資金融股受壓，港股午後跌幅輕微擴大至２３５點報２９１２７

　　《經濟通通訊社８日專訊》恆指今日續受中美貿易緊張局勢升級拖累下跌，多隻出口股出現
跌幅。不過，騰訊（００７００）受手遊《和平精英》突獲發版號利好下，恆指跌幅並沒有大幅
擴大。
　　港交所（００３８８）中午公布截至３月底止首季業績，收入及其他收益為４２﹒８８億元
，按年升３％，未能為大市提供升市動力。加上四大行遭大摩唱淡，內險股亦受Ａ股表現拖累，
中資金融股持續受壓，恆指跌幅沒有明顯收窄，現報２９１２７，跌２３５點或０﹒８％，主板
成交６３０﹒０３億元。恆指半日收報２９１５６，跌２０６點或０﹒７％。
　　國指報１１１４４，跌１１６點或１﹒０３％。
　　上證綜指報２９０７，午後跌幅亦擴至１９點或０﹒６６％，成交１５６３﹒３２億元人民
幣。深成指由升轉跌，報９０６４，挫２５點或０﹒２８％，成交１９８０﹒９６億元人民幣。

　　表列十大升跌幅最大藍籌表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股（００７００）　　３８９﹒６０元　　　升２﹒３１％
　　中海外　（００６８８）　　　２９﹒１５元　　　升１﹒２２％
　　長實集團（０１１１３）　　　６３﹒２５元　　　升１﹒１２％
　　恆安國際（０１０４４）　　　６８﹒２５元　　　升０﹒５９％
　　恆生銀行（０００１１）　　２０７﹒４０元　　　升０﹒６８％

　　中國神華（０１０８８）　　　１７﹒１６元　　　跌２﹒０５％
　　舜宇光學（０２３８２）　　　９１﹒３５元　　　跌２﹒０９％
　　交通銀行（０３３２８）　　　　６﹒４１元　　　跌３﹒１７％
　　中國人壽（０２６２８）　　　２０﹒０５元　　　跌３﹒３７％
　　創科實業（００６６９）　　　５３﹒８５元　　　跌３﹒６７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ａｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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