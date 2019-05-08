中資金融股受壓，港股午後跌幅輕微擴大至２３５點報２９１２７

《經濟通通訊社８日專訊》恆指今日續受中美貿易緊張局勢升級拖累下跌，多隻出口股出現

跌幅。不過，騰訊（００７００）受手遊《和平精英》突獲發版號利好下，恆指跌幅並沒有大幅

擴大。

港交所（００３８８）中午公布截至３月底止首季業績，收入及其他收益為４２﹒８８億元

，按年升３％，未能為大市提供升市動力。加上四大行遭大摩唱淡，內險股亦受Ａ股表現拖累，

中資金融股持續受壓，恆指跌幅沒有明顯收窄，現報２９１２７，跌２３５點或０﹒８％，主板

成交６３０﹒０３億元。恆指半日收報２９１５６，跌２０６點或０﹒７％。

國指報１１１４４，跌１１６點或１﹒０３％。

上證綜指報２９０７，午後跌幅亦擴至１９點或０﹒６６％，成交１５６３﹒３２億元人民

幣。深成指由升轉跌，報９０６４，挫２５點或０﹒２８％，成交１９８０﹒９６億元人民幣。



表列十大升跌幅最大藍籌表現：



股份（編號） 現價 變幅

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騰訊控股（００７００） ３８９﹒６０元 升２﹒３１％

中海外 （００６８８） ２９﹒１５元 升１﹒２２％

長實集團（０１１１３） ６３﹒２５元 升１﹒１２％

恆安國際（０１０４４） ６８﹒２５元 升０﹒５９％

恆生銀行（０００１１） ２０７﹒４０元 升０﹒６８％



中國神華（０１０８８） １７﹒１６元 跌２﹒０５％

舜宇光學（０２３８２） ９１﹒３５元 跌２﹒０９％

交通銀行（０３３２８） ６﹒４１元 跌３﹒１７％

中國人壽（０２６２８） ２０﹒０５元 跌３﹒３７％

創科實業（００６６９） ５３﹒８５元 跌３﹒６７％

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（ａｌ）

