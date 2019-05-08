歐美股市急挫，港股低開３７５點報２８９８７

《經濟通通訊社８日專訊》隔晚美股受中美貿戰消息影響，曾一度大瀉逾６００點，拖累今

早亞洲股市表現，現時日經下跌３４８點，港股低開３７５點並失守二萬九關口，其中美加有業

務的創科實業（００６６９）首當其衝，低開近３％；而為蘋果公司提供聲音零部件的瑞聲

（０２０１８）亦低開３﹒６％。

恆生指數今早開報２８９８７，跌３７５點或跌１﹒２８％，主板成交２３﹒１０億元。國

企指數開報１１１０４點，跌１５６點或１﹒３９％。

重磅股方面，匯控（００００５）跌１﹒６％，報６７﹒６元；港交所（００３８８）跌１

﹒５８％，報２６１元；騰訊（００７００）跌０﹒４７％，報３７９元；中移動

（００９４１）跌０﹒６１％，報７３元；友邦（０１２９９）跌１﹒０４％，報８０﹒９５元

。



恆指十大跌幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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瑞聲科技（０２０１８） ４７﹒５０元 跌３﹒５５％

創科實業（００６６９） ５４﹒３５元 跌２﹒７７％

石藥集團（０１０９３） １４﹒０４元 跌２﹒６４％

金沙中國（０１９２８） ４１﹒１５元 跌２﹒６０％

碧桂園 （０２００７） １２﹒００元 跌２﹒６０％

吉利汽車（００１７５） １４﹒２６元 跌２﹒６０％

舜宇光學（０２３８２） ９１﹒１５元 跌２﹒３０％

中生製藥（０１１７７） ７﹒２１元 跌２﹒３０％

中國平安（０２３１８） ８８﹒９５元 跌２﹒２５％

銀河娛樂（０００２７） ５５﹒８０元 跌２﹒１９％

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