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08/05/2019 09:21

歐美股市急挫，港股低開３７５點報２８９８７

　　《經濟通通訊社８日專訊》隔晚美股受中美貿戰消息影響，曾一度大瀉逾６００點，拖累今
早亞洲股市表現，現時日經下跌３４８點，港股低開３７５點並失守二萬九關口，其中美加有業
務的創科實業（００６６９）首當其衝，低開近３％；而為蘋果公司提供聲音零部件的瑞聲
（０２０１８）亦低開３﹒６％。
　　恆生指數今早開報２８９８７，跌３７５點或跌１﹒２８％，主板成交２３﹒１０億元。國
企指數開報１１１０４點，跌１５６點或１﹒３９％。
　　重磅股方面，匯控（００００５）跌１﹒６％，報６７﹒６元；港交所（００３８８）跌１
﹒５８％，報２６１元；騰訊（００７００）跌０﹒４７％，報３７９元；中移動
（００９４１）跌０﹒６１％，報７３元；友邦（０１２９９）跌１﹒０４％，報８０﹒９５元

　　
　　恆指十大跌幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　瑞聲科技（０２０１８）　　４７﹒５０元　　　跌３﹒５５％
　　創科實業（００６６９）　　５４﹒３５元　　　跌２﹒７７％
　　石藥集團（０１０９３）　　１４﹒０４元　　　跌２﹒６４％
　　金沙中國（０１９２８）　　４１﹒１５元　　　跌２﹒６０％
　　碧桂園　（０２００７）　　１２﹒００元　　　跌２﹒６０％
　　吉利汽車（００１７５）　　１４﹒２６元　　　跌２﹒６０％
　　舜宇光學（０２３８２）　　９１﹒１５元　　　跌２﹒３０％
　　中生製藥（０１１７７）　　　７﹒２１元　　　跌２﹒３０％
　　中國平安（０２３１８）　　８８﹒９５元　　　跌２﹒２５％
　　銀河娛樂（０００２７）　　５５﹒８０元　　　跌２﹒１９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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