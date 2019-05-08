《盤後部署》中美貿談短期料難達成協議，港股暫於二萬八見支持

《經濟通通訊社８日專訊》受隔晚美股重挫拖累，恆指今早低開３７５點報２８９８７，即

失守二萬九關口；早段中國出口數據欠佳，出口股捱沽，但其後騰訊（００７００）因旗下「食

雞」類手遊《和平精英》上線而急漲，帶動港股跌幅收窄至只跌１１１點報２９２５２點；不過

，午後重磅股友邦（０１２９９）、平保（０２３１８）及績後的港交所（００３８８）跌勢加

劇，港股再度下挫，收市瀉３５９點或１﹒２３％，報２９００３﹐險守２９０００關口，但再

失５０天線（約２９３２３點），主板成交上升１１％至１０７６﹒６６億元。

Ａ股方面，滬深股市中段曾經一度由跌轉升，收市均未能企穩。上證綜指報２８９３，跌

３２點或跌１﹒１２％；深成指報９００２，跌８６點或跌０﹒９６％，兩市成交約４８８８億

元人民幣。



＊摩通總裁：中美未來仍有八成機會達成貿易協議＊



中國國務院副總理劉鶴即將於明日赴美國進行新一輪貿易談判，亦是在特朗普早前宣稱於本

周五（１０日）增加對中國商品的關稅之死線前的一次重要會面。對於雙方今輪談判的結果，摩

根大通總裁戴蒙（Ｊａｍｉｅ Ｄｉｍｏｎ）表示，特朗普的言論未必如大家想像中的差，又指

，現時距離達成雙方都同意的方案仍需一段時間，但即使在今輪未能達成協議，未來達成協議的

機會仍高達八成。

不過，外電引述消息指，中方亦已準備增加關稅作為報復美方的行為。雙方以增加關稅作談

判籌碼似乎是勢在必行，料短期之內環球股市之氣氛將繼續蒙上陰影。



＊中國明日公布物價數據，預期按年增幅有所擴大＊



另一方面，中國四月進出口數據令人意外，以美元計，４月出口意外下跌２﹒７％，遠差過

市場預期的增長２﹒３％；不過進口由跌轉升４％，好於市場預期的跌３﹒６％。有分析預計，

即使中美貿易會議在本周最後關頭達成協議，對中國出口的刺激作用仍然有限，原因是全球經濟

出現放緩，對中國出口貨品需求下降。

與此同時，國內進口需求增加，顯示近月中央加大內需及刺激經濟措施，如降稅減費及定向

降準漸見成效。因此，可以預計，若雙方貿易磨擦升溫，中央樂意亦需要加大刺激經濟的政策力

度。

此外，中國明日早上九點半將會公布四月份消費物價指數（ＣＰＩ）及生產物價指數

（ＰＰＩ），市場預期前者按年及按月增長分別擴大至２﹒５％及０﹒１％；而後者預期按年增

幅則擴至０﹒６％。然而，若數據差過預期，雖反映中國經濟有一定的下行壓力，但市場亦同時

憧憬中央會加大穩經濟力度，從而抵消因中美貿易戰所帶來的部分負面衝擊。



＊技術指數呈現大市氣氛轉弱，短期仍有一定沽壓＊



恆指目前１４天ＲＳＩ已跌至４０水平，加上ＭＡＣＤ近日均呈賣出訊號，且兩線之間的距

離繼續擴闊，顯示大市氣氛轉弱，短期沽壓力大。另外，恆指今日再度失守保歷加通道的底部，

且通道底部見擴闊跡象，料短期再度下試的機會仍然很大；再加上，明天一連兩日中美兩國將繼

續進行談判，料中港股市將持續波動，若最終未能達成協議，美方將落實增加關稅，屆時必加劇

恆指跌勢。港股短期支持位料在１００天線水平約２８０００點水平，一旦失守或會下試更低水

平，即下一個支持位約２５０００點。（ｙｋ）

