《經濟通通訊社８日專訊》Ｌｙｆｔ公布上市後首份業績，首季收入較上年同期增長近一倍
至７﹒８億美元，優於市場預期，但虧損大幅升至１１億美元，主要原因是一筆８﹒６億美元與
公司３月上市相關的費用。
Ｌｙｆｔ表示，調整後虧損為２﹒１億美元，上年同期虧損２﹒３億美元，市場原預期為２
﹒７億美元。
Ｌｙｆｔ在去年開始與Ｕｂｅｒ（優步）大打減價戰後，預計今年餘下時間內的收入增長將
放緩，估計第二季收入至少為８億美元，較上年同期增長約６０％，全年收入最高達３３億美元
，兩個估算皆優於市場預期。（ｍｎ）
08/05/2019 08:26
《外企業績》Ｌｙｆｔ首季收入增長近一倍，勝市場預期
《經濟通通訊社８日專訊》Ｌｙｆｔ公布上市後首份業績，首季收入較上年同期增長近一倍
至７﹒８億美元，優於市場預期，但虧損大幅升至１１億美元，主要原因是一筆８﹒６億美元與
公司３月上市相關的費用。
Ｌｙｆｔ表示，調整後虧損為２﹒１億美元，上年同期虧損２﹒３億美元，市場原預期為２
﹒７億美元。
Ｌｙｆｔ在去年開始與Ｕｂｅｒ（優步）大打減價戰後，預計今年餘下時間內的收入增長將
放緩，估計第二季收入至少為８億美元，較上年同期增長約６０％，全年收入最高達３３億美元
，兩個估算皆優於市場預期。（ｍｎ）
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