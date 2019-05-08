《外企業績》Ｌｙｆｔ首季收入增長近一倍，勝市場預期

《經濟通通訊社８日專訊》Ｌｙｆｔ公布上市後首份業績，首季收入較上年同期增長近一倍

至７﹒８億美元，優於市場預期，但虧損大幅升至１１億美元，主要原因是一筆８﹒６億美元與

公司３月上市相關的費用。

Ｌｙｆｔ表示，調整後虧損為２﹒１億美元，上年同期虧損２﹒３億美元，市場原預期為２

﹒７億美元。

Ｌｙｆｔ在去年開始與Ｕｂｅｒ（優步）大打減價戰後，預計今年餘下時間內的收入增長將

放緩，估計第二季收入至少為８億美元，較上年同期增長約６０％，全年收入最高達３３億美元

，兩個估算皆優於市場預期。（ｍｎ）

