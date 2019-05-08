《外地經濟》聯儲局副主席：沒有充分理由進行加息或減息

《經濟通通訊社８日專訊》美國聯儲局副主席克拉里達表示，聯儲局認為沒有充分的理由加

息或減息，目前的政策是要協助通脹升向２％的目標。

他續指，目前的貨幣政策適當，沒有充分的理由將利率朝任何一個方向調整。

有跡象顯示近期通脹疲弱是因暫時性因素所致，但聯儲局將在必要時調整政策，令通脹達到

目標。（ｍｎ）

