【貿易開戰】歐盟執委會主席：美歐貿易問題上特朗普值得信任

《經濟通通訊社８日專訊》歐盟執委會主席賈克表示，美國總統特朗普在歐盟與美國之間的

貿易關係上是可以信任的，期望中美貿易衝突能盡快解決，以恢復投資者信心。

賈克表示，自從他去年７月在華盛頓會晤特朗普以來，大西洋兩岸的貿易關係沒有發生任何

變化。歐美相關的官員幾乎每日都保持聯繫，認為在美國與歐洲之間的貿易關係上是可以信任特

朗普。

賈克補充，認為目前全球經濟問題的主要是來自美中之間的貿易緊張局勢，如果投資者認為

貿易問題不能很快得到解決，將會令全球的投資興趣減弱。（ｍｎ）

