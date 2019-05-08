《經濟通通訊社８日專訊》摩通行政總裁戴蒙表示，美國與中國達成貿易協議的機會有
８０％，不過若談判情況真的轉差，全球經濟增長勢必將受到沖擊。
此前國總統特朗普不滿與中國的貿易談判進展緩慢，突然宣布大幅在本周五提高對２０００
億美元中國商品的關稅，引起兩國貿易緊張局勢升溫。不過戴蒙認為，這只是達成協議過程中的
小顛簸，不過相信兩國難以在周五達成協議。（ｍｎ）
08/05/2019 16:30
【貿易開戰】摩通行政總裁料美中有８成機會達成貿易協議
《經濟通通訊社８日專訊》摩通行政總裁戴蒙表示，美國與中國達成貿易協議的機會有
８０％，不過若談判情況真的轉差，全球經濟增長勢必將受到沖擊。
此前國總統特朗普不滿與中國的貿易談判進展緩慢，突然宣布大幅在本周五提高對２０００
億美元中國商品的關稅，引起兩國貿易緊張局勢升溫。不過戴蒙認為，這只是達成協議過程中的
小顛簸，不過相信兩國難以在周五達成協議。（ｍｎ）
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