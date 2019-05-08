【企業盈警】怡園酒業（０８１４６）首季料盈轉虧３２０萬元

《經濟通通訊社８日專訊》怡園酒業（０８１４６）公布，截至今年３月３１日止３個月期

內，預期錄得凈虧損約３２０萬元（人民幣﹒下同），而上年同期則錄得純利約２０萬元，主要

由於行政開支增加，及今年首季度山西省市場需求下降導致該集團葡萄酒產品銷量下降，使收益

減少。

該公司將於本周五（１０日）公布業績。（ｙｋ）

