《經濟通通訊社８日專訊》怡園酒業（０８１４６）公布，截至今年３月３１日止３個月期
內，預期錄得凈虧損約３２０萬元（人民幣﹒下同），而上年同期則錄得純利約２０萬元，主要
由於行政開支增加，及今年首季度山西省市場需求下降導致該集團葡萄酒產品銷量下降，使收益
減少。
該公司將於本周五（１０日）公布業績。（ｙｋ）
08/05/2019 08:39
【企業盈警】怡園酒業（０８１４６）首季料盈轉虧３２０萬元
《經濟通通訊社８日專訊》怡園酒業（０８１４６）公布，截至今年３月３１日止３個月期
內，預期錄得凈虧損約３２０萬元（人民幣﹒下同），而上年同期則錄得純利約２０萬元，主要
由於行政開支增加，及今年首季度山西省市場需求下降導致該集團葡萄酒產品銷量下降，使收益
減少。
該公司將於本周五（１０日）公布業績。（ｙｋ）
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