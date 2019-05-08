《經濟通通訊社８日專訊》福澤集團（０８１０８）公布，截至今年３月３１日止三個月期
內，預期虧損將上年同期增加約２０％至３０％，主要由於香港殯儀業務收入減少及香港殯儀業
務放緩，從而導致毛利下降及營銷開支增加。（ｙｋ）
08/05/2019 08:40
【企業盈警】福澤集團（８１０８）料首季虧損擴大，香港收入減少
《經濟通通訊社８日專訊》福澤集團（０８１０８）公布，截至今年３月３１日止三個月期
內，預期虧損將上年同期增加約２０％至３０％，主要由於香港殯儀業務收入減少及香港殯儀業
務放緩，從而導致毛利下降及營銷開支增加。（ｙｋ）
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