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08/05/2019 08:41

【企業盈警】立高控股（０８４７２）料首季盈轉虧，成本開支增加

　　《經濟通通訊社８日專訊》立高控股（０８４７２）公布，截至２０１９年３月３１日止三
個月期內，預計將錄得除稅後虧損，而上年同期則錄得純利約１４０萬元。盈轉虧主要歸因於期
內服務成本上漲不少於３％，原因為勞動成本有所增加；及行政開支增加不少於６％，原因為員
工成本有所增加。
　　該公司將於本周五（１０日）或前後公布業績。（ｙｋ）

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