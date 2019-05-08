【企業盈警】立高控股（０８４７２）料首季盈轉虧，成本開支增加

《經濟通通訊社８日專訊》立高控股（０８４７２）公布，截至２０１９年３月３１日止三

個月期內，預計將錄得除稅後虧損，而上年同期則錄得純利約１４０萬元。盈轉虧主要歸因於期

內服務成本上漲不少於３％，原因為勞動成本有所增加；及行政開支增加不少於６％，原因為員

工成本有所增加。

該公司將於本周五（１０日）或前後公布業績。（ｙｋ）

