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即市新聞

08/05/2019 10:33

【ＩＰＯ反應】維亞生物公開招股超購近１０６倍，人人有份

　　《經濟通通訊社８日專訊》維亞生物（０１８７３）公布招股結果，公開發售之約３４５０
萬股，獲超額認購１０５﹒９２倍，一手中籤率為１００％；認購１７２５萬股的「頭錘飛」中
籤率３﹒３％。每股定價４﹒４１元，為招股價範圍３﹒４２元至４﹒４１元之上限。每手５０
０股，一手入場費約２２２７元。
　　該公司在公開發售階段共接獲２６７３１份有效申請，由於反應熱烈，該公司從國際配售重
新分配１３８０萬股股份至香港公開發售，令公開發售的發售股份總數增加至約１﹒７３億股，
佔於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數５０％。
　　該公司基石投資者之一中國醫藥投資認購約２６５０萬股股份，另外Ｇａｏｔｅｊｉａ　
Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ已認購２１３０萬股股份；及深圳市高特佳睿寶投資合夥企業已認購
３２００萬股股份，合共佔全球發售項下發售股份之２３﹒１４％；及全球發售完成後已發行股
本總額之５﹒３２％。
　　該公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為１３﹒７３億元；當中約３０％將用於擴大
公司的ＥＦＳ模式；約３０％將用於建立商業及研究製作能力及生物ＣＭＯ及化學ＣＭＯ的能力
；約１０％用於擴充計劃購置實驗室設備及物料；約１０％用於招聘、培訓及保留生物及化學藥
物研發人員；約１０％用於以收購或聯盟方式擴充ＣＭＯ業務；及約１０％作一般公司及營運資
金。
　　該公司將於明日（９日）正式於聯交所主板上市。（ｙｋ）

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