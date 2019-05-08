《異動股》騰訊（７００）午後升幅擴大至近３％，暫領漲藍籌

《經濟通通訊社８日專訊》騰訊（００７００）午後升幅擴大，現揚２﹒６８％，報

３９１元，盤中高見３９５元，破十天線（３８６﹒４６元）及廿天線（３８８﹒２２元），重

上３９０元關；成交約２２２１萬股，涉資８６﹒０３億元，暫領漲藍籌。

騰訊最新公布，旗下「食雞」類手遊《和平精英》在無預告下開放公測，並且可以供玩家充

值，這意味著騰訊終於可以通過「食雞」類手遊賺取收入，對騰訊手遊業務而言有重大意義。

現時，恆生指數報２９１７９，跌１８３點或跌０﹒６３％，主板成交５８０﹒８３億元。

上證綜合指數報２９２１，跌５點或跌０﹒１８％，成交１３５１﹒７９億元人民幣。



表列重磅股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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騰訊控股（００７００） ３９１﹒００元 升２﹒６８％

匯豐控股（００００５） ６７﹒８５元 跌１﹒２４％

港交所 （００３８８） ２６５﹒６０元 升０﹒１５％

建設銀行（００９３９） ６﹒６５元 跌１﹒９２％

中國移動（００９４１） ７２﹒７５元 跌０﹒９５％

友邦保險（０１２９９） ８０﹒６０元 跌１﹒４７％

工商銀行（０１３９８） ５﹒６６元 跌１﹒３９％

中國平安（０２３１８） ８９﹒８０元 跌１﹒３２％

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