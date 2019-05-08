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即市新聞

08/05/2019 13:06

《異動股》騰訊（７００）午後升幅擴大至近３％，暫領漲藍籌

　　《經濟通通訊社８日專訊》騰訊（００７００）午後升幅擴大，現揚２﹒６８％，報
３９１元，盤中高見３９５元，破十天線（３８６﹒４６元）及廿天線（３８８﹒２２元），重
上３９０元關；成交約２２２１萬股，涉資８６﹒０３億元，暫領漲藍籌。
　　騰訊最新公布，旗下「食雞」類手遊《和平精英》在無預告下開放公測，並且可以供玩家充
值，這意味著騰訊終於可以通過「食雞」類手遊賺取收入，對騰訊手遊業務而言有重大意義。
　　現時，恆生指數報２９１７９，跌１８３點或跌０﹒６３％，主板成交５８０﹒８３億元。
上證綜合指數報２９２１，跌５點或跌０﹒１８％，成交１３５１﹒７９億元人民幣。

　　表列重磅股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股（００７００）　　３９１﹒００元　　　升２﹒６８％
　　匯豐控股（００００５）　　　６７﹒８５元　　　跌１﹒２４％
　　港交所　（００３８８）　　２６５﹒６０元　　　升０﹒１５％
　　建設銀行（００９３９）　　　　６﹒６５元　　　跌１﹒９２％
　　中國移動（００９４１）　　　７２﹒７５元　　　跌０﹒９５％
　　友邦保險（０１２９９）　　　８０﹒６０元　　　跌１﹒４７％
　　工商銀行（０１３９８）　　　　５﹒６６元　　　跌１﹒３９％
　　中國平安（０２３１８）　　　８９﹒８０元　　　跌１﹒３２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｍｗ）

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