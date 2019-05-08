【駐京專電】新股發行審核「堰塞湖」明顯退潮，審核過會率超九成

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》今年以來，Ａ股ＩＰＯ審核通過率大幅提升

，尤其是新一屆發審委成立以來，過會率超過九成。截至到５月６日，第十八屆發審委共審核了

２３隻新股，其中２１隻獲通過，過會率９１﹒３％，遠高於去年同期新股過會率。ＩＰＯ堰塞

湖明顯退潮。新一屆發審委成立後，每周審核企業數量在４ ６家，企業從過會到拿到發行批文

周期縮短。有市場人士認為ＩＰＯ「即審即發」時代到來。

日前有媒體傳出，中證監將取消ＩＰＯ的隱形財務門檻，加快審核節奏，不過中證監公開表

態堅持新股常態化發行審核政策沒有新調整。中證監表示，「堅持新股常態化發行，嚴格按照現

行法律法規規章，對主板、中小板、創業板首發企業進行審核，審核政策沒有新的調整，主要從

公司治理、規范運行、信息披露等多個維度對首發企業嚴格把關，從源頭上提高上市公司質量。

審核進度服從質量。」

雖然審核政策沒變化，但中證監不斷提高ＩＰＯ審核透明度。中證監３月份發布了《首發業

務若干問題解答》，其中包含５０條相關監管問答，涉及ＩＰＯ審核過程中的諸多細節問題，就

持續經營能力、經營業績下滑、過會後業績下滑等熱點問題進行了解答，實際操作性強，大幅提

升了ＩＰＯ審核透明度。

另一方面，科創板另設「賽道」，開閘一個多月就受理百家企業，對現有板塊起到分流作用

。在ＩＰＯ申報方面，今年以來ＩＰＯ排隊新申報企業數為５３家，顯著少於往年。ＩＰＯ上會

數量與新申報數量大幅減少，年初至今ＩＰＯ上會審核家數３２家，較去年同期１０５家大幅減

少７０％。不少符合創業皮其至主板要求的科技類公司，轉戰科創板排隊，ＩＰＯ通道不再擁擠

。科創板同步實行註冊制，審核理念更加市場化，市場對於科創板制度的規則和理念的認知，正

傳導至創業板、主板的審核過程當中，這些都讓ＩＰＯ審核與以往大有不同。

