《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》北京大興官方微博稱，北京大興國際機場試
飛將於下周一（１３日）正式開始，國航、東航、南航等將分別派出旗艦機形７４７－８、Ａ３
５９和Ａ３８０匯聚北京大興。
08/05/2019 15:52
【駐京專電】北京大興國際機場下周一將試飛
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》北京大興官方微博稱，北京大興國際機場試
飛將於下周一（１３日）正式開始，國航、東航、南航等將分別派出旗艦機形７４７－８、Ａ３
５９和Ａ３８０匯聚北京大興。
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