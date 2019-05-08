《午市前瞻》中美貿戰升溫，港股短期於２９０００點有支持

《經濟通通訊社８日專訊》隔晚美股重挫，受中美貿易緊張局勢升級影響，道指錄得年內第

二大單日跌幅，而標普５００指數、納指亦創年內第三大單日跌幅。恆指今早受拖累低開３７５

點報２８９８７，失守二萬九關口，及後跌幅擴大至最多近４００點報２８９６３。不過，在騰

訊（００７００）旗下手遊上線的消息帶動下，港股收窄跌幅，重上二萬九，一度高見２９２５

２，最終午收２９１５６點，跌２０６點或０﹒７％，主板成交額５７１﹒８２億元。國企指數

午收報１１１５９點，跌１０１點或０﹒９％。

Ａ股亦未見好表現，上証半日收報２９２３點，微跌３點或０﹒１１％，未重上三萬關。深

証午收報９１４２點，升５３點或０﹒５９％。

本港重磅股方面，匯控（００００５）獲法興升目標近４％至６９﹒１８元，惟跌

１﹒３１％，報６７﹒８元。港交所（００３８８）今日公布季度業績，半日股價軟

０﹒１５％，報２６４﹒８元。騰訊手遊《和平精英》突然獲發版號，雖然市場對遊戲一無所知

，但與旗下《刺激戰場》相似，消息利好帶動漲２﹒６３％，報３９０﹒８元，暫表現最好藍籌

、國指股。中移動（００９４１）隨市走低１﹒０２％，報７２﹒７元；友邦（０１２９９）挫

１﹒５９％，報８０﹒５元。



＊中美貿戰升溫出口股向下，大摩唱淡四大內銀走低＊



中美貿戰繼續升溫，新華社更指美方加徵關稅令人遺憾、不得人心，出口股今早隨市向下。

創科實業（００６６９）挫３﹒９４％，報５３﹒７元，暫表現最差藍籌；申洲國際

（０２３１３）跟跌１﹒３５％，報１０２﹒６元；敏實集團（００４２５）走低３﹒１９％，

報２４﹒３元；互太紡織（０１３８２）跌２﹒２７％，報６﹒９元；福耀玻璃（０３６０６）

軟１﹒６９％，報２６﹒１５元。

大摩上日收市後發表研究報告，下調四大行評級，認為現時的信貸政策不利主要國有銀行的

營運，整體內銀Ｈ股目標價下調幅度介乎３％至１８％。內銀股今日普遍走低。建行

（００９３９）被降目標一成，股價跌１﹒７７％，報６﹒６６元。工行（０１３９８）同樣被

降目標一成，挫１﹒２２％，報５﹒６７元；農行（０１２８８）被降目標近兩成，評級更降至

與大市同步，惟股價只微跌０﹒８５％，報３﹒５１元；中行（０３９８８）被降目標一成半，

軟１﹒３７％，報３﹒６元。

中美貿戰引發對全球經濟增長的擔憂，加上預期美國原油庫存可能觸及１９個月新高，隔晚

油價下跌，三桶油今日走低。中海油（００８８３）挫１﹒１５％，報１３﹒７４元。中石化（

００３８６）跟跌１﹒３６％，報５﹒７９元；中石油（００８５７）走低１﹒４７％，報４﹒

７元；中海油服（０２８８３）軟１﹒３８％，報７﹒８７元。



＊摩通維持賭收預期濠賭挫，新經濟股受壓美團平安好醫生升＊



摩通發表研究報告，預料五一黃金周期間賭收約５５億澳門元，按年升１０至１５％，符合

市場預期，不過維持５月賭收２％至４％不變，濠賭普遍下挫。澳博（００８８０）挫３﹒３７

％，報９﹒７４元；新濠國際（００２００）跌２﹒４２％，報１７﹒７６元；銀娛

（０００２７）走低１﹒８４％，報５６元；金沙（０１９２８）亦跌１﹒３％，報４１﹒７元

；美高梅（０２２８２）軟１﹒２１％，報１４﹒７２元；永利澳門（０１１２８）跌

１﹒２％，報２０﹒６５元。

新經濟股今日普遍隨市受壓，眾安在綫（０６０６０）挫３﹒０２％，報２５﹒７元；

美圖（０１３５７）跟跌２﹒３３％，報２﹒５１元；小米（０１８１０）亦跌１﹒８５％，報

１０﹒６４元。不過，美團（０３６９０）獲花旗首予買入，目標價７８元，收升２﹒７３％，

報５８﹒３５元。平安好醫生（０１８３３）獲平保（０２３１８）增持約２％股權，亦收漲升

２﹒４４％，報３９﹒９元。

統一企業（００２２０）公布首季利潤按年升４８％至３﹒８億元人民幣，高盛亦上調其目

標，由６﹒９元升至７﹒５元，飆升１２﹒２２％，報８﹒０８元。其他食品股逆市有追捧，康

師傅控股（００３２２）走高４﹒９８％，報１３﹒４８元；青島啤酒（００１６８）揚

２﹒６９％，報５１﹒４５元；華潤啤酒（００２９１）漲１﹒４％，報３６﹒２５元；達利食

品（０３７９９）升０﹒８９％，報５﹒６４元；蒙牛（０２３１９）微升０﹒６７％，報

２９﹒８５元。



＊譚朗蔚：與貿易戰相關的股份，應有計劃地減持＊



受中美貿戰消息影響，隔晚美股曾一度大瀉逾６００點，港股今早亦跟隨低開３７５點並失

守二萬九關口，富昌證券聯席董事譚朗蔚向《經濟通通訊社》表示，美國將於周五（１０日）起

，對２０００億美元中國進口商品增加關稅的消息，為拖累大市下滑的主要原因，並提醒投資者

，有關事件的後市發展不明朗。他分析，特朗普的行事作風多變，而美國貿易代表萊特希澤亦公

開表示，觀察到中國過去一周的態度轉變，明顯削減了於較早階段許下的承諾。有分析指，中國

於美國的威嚇下，仍然選擇依然赴美談判，故對是次談判情況不樂觀。譚預料，短期內大市將於

２９０００點見支持，若談判情況續變壞，港股或需下試３月份的低位（約２８５００點）。

譚續言，與貿易戰相關的股份，包括創科實業（００６６９）、申洲（０２３１３）及敏華

（０１９９９）等，現階段不適宜趁低入市，若現時持貨重的投資者，應有計劃地減持股份。由

於是次談判的不確定性頗高，故建議投資者待中美貿易協議正式落實後，再作部署。

（ｍｗ、ａｌ）

