【北水炒Ｄ乜】北水淨流入１７﹒２億，買騰訊工行平保沽中行建行

《經濟通通訊社８日專訊》港股周三早再受中美緊張局勢拖累，低開３７５點，報

２８９８７，失二萬九關。不過，在騰訊（００７００）旗下手遊上線的消息帶動下，港股一度

收窄跌幅，重上二萬九，高見２９２５２。港交所（００３８８）中午公布業績未能帶動港股向

上，加上中資金融股受壓，Ａ股尾市又急挫，港股逐步擴大跌幅至最多４１７點報２８９４５，

全日收報２９００３，跌３５９點或１﹒２３％，險守二萬九關。

按額度計算，北水全日淨流入１７﹒１８億元人民幣，為４月１６日以來最高。北水淨買入

最多的個股依次是騰訊、工商銀行（０１３９８）、中國平安（０２３１８）；淨賣出最多的依

次是中國銀行（０３９８８）、建設銀行（００９３９）及新華保險（０１３３６）。主板成交

１０７６﹒６６億元，較昨日增加約１１％，其中港股通成交１３７﹒４７億元，佔總成交

１２﹒７７％。



＊逾１３億北水淨流入騰訊＊



騰訊旗下「食雞」類手遊《和平精英》在無預告下開放公測，並且可以供玩家充值，這意味

著騰訊終於可以通過「食雞」類手遊賺取收入，對騰訊手遊業務而言有重大意義。騰訊周三獲１

３﹒４２億北水淨買入，股價逆市漲１﹒０５％。

中金繼續看好內銀股，預測首季銀行業金融機構資產按年增長７﹒７％，增速較去年底加快

，工行獲３﹒５３億北水買入，但股價仍跌１﹒６％，即使內險股持續疲軟，但中國平安依然有

２﹒８億北水買入，股價跌近２％。

另外，約２﹒８７億北水沽出中行，股價跌１﹒４％，建行亦遭２﹒６１億北水沽出。新華

保險周三股價下跌４﹒１％，遭１﹒５億北水撤出。（ｂｎ）

