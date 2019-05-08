《國際要聞》伊斯坦布爾重選，原勝選在野黨斥總統決定不合法

土耳其執政黨在３月地方選舉失落最大城市伊斯坦布爾，總統埃爾多安斥選舉充斥腐敗和非

法行為。最高選舉委員會受壓，並宣布６月２３日重新選舉。

有關決定令外界進一步質疑土耳其民主受損，土耳其股匯下挫。

原本勝選的最大在野共和人民黨（ＣＨＰ）不認同，該黨副主席阿德居澤爾

（Ｏｎｕｒｓａｌ Ａｄｉｇｕｚｅｌ）直斥是獨裁決定，凌駕人民意願、無視法律，是不民主

和不合法。《香港經濟日報》

