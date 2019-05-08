  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/05/2019 08:28

《國際要聞》伊斯坦布爾重選，原勝選在野黨斥總統決定不合法

　　土耳其執政黨在３月地方選舉失落最大城市伊斯坦布爾，總統埃爾多安斥選舉充斥腐敗和非
法行為。最高選舉委員會受壓，並宣布６月２３日重新選舉。
　　有關決定令外界進一步質疑土耳其民主受損，土耳其股匯下挫。
　　原本勝選的最大在野共和人民黨（ＣＨＰ）不認同，該黨副主席阿德居澤爾
（Ｏｎｕｒｓａｌ　Ａｄｉｇｕｚｅｌ）直斥是獨裁決定，凌駕人民意願、無視法律，是不民主
和不合法。《香港經濟日報》

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
國際動態08/05/2019
伊斯坦布爾重選 土耳其股匯挫
生財有道07/05/2019
暖風隨時再起 華能新能源待起舞
剖析天下07/05/2019
業務三雄鼎立 蘋果成科技價值股龍頭
剖析天下07/05/2019
南韓經濟復甦 半導體業受惠
生財有道07/05/2019
【五一淘金】旅客增長支撐本港零售消費 金價下跌利飾金銷售行業
FOCUS07/05/2019
【FOCUS】股匯弱勢難改 關注鶴叔動向
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金