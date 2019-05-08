港交所（００３８８）第一季賺２６﹒０８億元升２％，不派息

《經濟通通訊社８日專訊》港交所（００３８８）公布截至２０１９年３月３１日止首季業

績，純利２６﹒０８億元，按年升２％，每股盈利２﹒０９元，不派息。

期內，收入及其他收益４２﹒８８億元，按年升３％，除稅前溢利３０﹒２９億元，升１％

，ＥＢＩＴＤＡ３３﹒１８億元，升３％。（ｈｌ，ｈｏ）



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