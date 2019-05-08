ＴＰＧ與長和旗下澳洲ＶＨＡ合併受阻，ＶＨＡ擬向聯邦法院提上訴

《經濟通通訊社８日專訊》長和（００００１）旗下Ｖｏｄａｆｏｎｅ

Ｈｕｔｃｈｉｓｏｎ Ａｕｓｔｒａｌｉａ（ＶＨＡ）宣布，將聯同ＴＰＧ電訊公司就雙方的合

併計劃申請遭到澳洲競爭及消費者委員會否決採取法律行動，向聯邦法院提出上訴。

ＶＨＡ行政總裁Ｉｎａｋｉ Ｂｅｒｒｏｅｔａ表示，公司對合併計劃仍然堅定不移，他指

ＶＨＡ尊重競委會的決策，但相信與ＴＰＧ的合併將會為消費者帶來實際裨益，因此聯同ＴＰＧ

一起採取法律行動，向聯邦法院爭取通過合併計劃。

Ｂｅｒｒｏｅｔａ又指，兩家公司的業務重疊甚少，合併能互相補足，可為澳洲當地消費者

提供更多元化的電訊服務。ＶＨＡ的流動電訊業務成熟，而固網寬頻市場份額不足１％；ＴＰＧ

則是澳洲第二大固網寬頻營運商，並沒有流動電訊網絡。他指對於競委會未能認同合併所帶來的

裨益，感到非常失望，希望向聯邦法院爭取通過合併計劃，期間ＶＨＡ的日常業務並不會受到任

何影響。

ＶＨＡ與ＴＰＧ的合併協議延期至２０２０年８月３１日，待聯邦法院公布決議案。

此前外電報道，澳洲兩大電信商ＴＰＧ及和長和旗下Ｖｏｄａｆｏｎｅ

Ｈｕｔｃｈｉｓｏｎ Ａｕｓｔｒａｌｉａ的１５０億澳元合併方案遭監管機構阻止。（ｂｉ）

