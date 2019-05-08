《經濟通通訊社８日專訊》上投摩根（香港）資深投資經理兼港股研究總監張啟廉表示，今
年港股市場升幅已收復２０１８年的跌幅，目前恆指預測市盈率為１１﹒５倍，回到了歷史平均
水平，未來需密切關注內部刺激經濟政策成效及外部宏觀等因素。
他預期，今年年初中央政府進一步的減稅降降措施等作用將在下半年凸顯，企業盈利有機會
好於預期。但他指出，如果未來中美貿易談判破裂或沒有結論，港股或受影響，反之如果中美貿
易摩擦得到解決，港股估值有機會提升，令恆指創新高，估計有機會今年第三季出現。（ｋｉ）
08/05/2019 17:10
【貿易開戰】上投摩根香港：如中美貿易摩擦解決，恒指或創新高
《經濟通通訊社８日專訊》上投摩根（香港）資深投資經理兼港股研究總監張啟廉表示，今
年港股市場升幅已收復２０１８年的跌幅，目前恆指預測市盈率為１１﹒５倍，回到了歷史平均
水平，未來需密切關注內部刺激經濟政策成效及外部宏觀等因素。
他預期，今年年初中央政府進一步的減稅降降措施等作用將在下半年凸顯，企業盈利有機會
好於預期。但他指出，如果未來中美貿易談判破裂或沒有結論，港股或受影響，反之如果中美貿
易摩擦得到解決，港股估值有機會提升，令恆指創新高，估計有機會今年第三季出現。（ｋｉ）
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