《經濟通通訊社８日專訊》政府昨日就可能發售的綠色債券進行路演，港交所
（００３８８）主席史美倫表示，即使政府花了兩年時間籌備，但至少都有作出行動，為政府在
綠色金融上的工作感驕傲。
她又指，政府由２０１６年開始發現綠色金融的重要性，近年亦加強在本港推動綠色金融，
而港交所未來亦會積極向綠色金融的方向發展。（ｓｋ）
08/05/2019 19:08
【綠色金融】港交所史美倫：為政府在綠色金融上的工作感驕傲
《經濟通通訊社８日專訊》政府昨日就可能發售的綠色債券進行路演，港交所
（００３８８）主席史美倫表示，即使政府花了兩年時間籌備，但至少都有作出行動，為政府在
綠色金融上的工作感驕傲。
她又指，政府由２０１６年開始發現綠色金融的重要性，近年亦加強在本港推動綠色金融，
而港交所未來亦會積極向綠色金融的方向發展。（ｓｋ）
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