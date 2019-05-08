《再戰明天》劉鶴與美方展第十一輪經貿磋商，儲局主席鮑威爾致詞

《經濟通通訊社８日專訊》明日（９日），中國國務院副總理劉鶴訪美，與美方就經貿問題

進行第十一輪磋商（至１０日）。



＊劉鶴訪美展貿易磋商＊



在外圍重要經濟活動上，明日，中國國務院副總理劉鶴訪美，與美方就經貿問題進行第十一

輪磋商（至１０日）。

本港時間明午３：００ｐｍ，歐洲央行銀行監管委員會委員哈卡賴寧在金融穩定研究所

（ＦＳＩ）與國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）共同組織的全球金融監管均衡性會議上參加小組討論

。



＊美聯儲主席鮑威爾致詞＊



明日，新西蘭央行總裁奧爾在國會特別委員會就央行最新的貨幣政策決議發表講話。

明晚１０：４５ｐｍ，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克就經濟前景與貨幣政策發表講話。

８：３０ｐｍ，美聯儲主席鮑威爾在聯邦儲備系統社區發展研究會議上致開幕詞。

１１；：００ｐｍ，歐洲理事會主席圖斯克和歐盟執委會主席賈克在一場歐盟非正式峰會的間隙

舉行記者會。



＊內地公布４月消費者物價指數＊



明日，俄羅斯股市假期休市。

在數據方面，明早５：００ａｍ，巴西公布官方指標利率，料維持於６﹒５％不變。

９：３０ａｍ，中國公布４月消費者物價指數，年率料由２﹒３％升上２﹒５％；生產者物價指

數年率料由０﹒４％升上０﹒６％。



＊美國公布一周首次申請失業救濟金人數＊



明午１：００ｐｍ，日本公布４月消費者信心指數，料由４０﹒５下滑至４０﹒３。

明晚８：３０ｐｍ，加拿大公布３月國際商品貿易，料貿赤由２９億加元收窄至２４億加元

。加拿大３月新屋價格月率料維持於持平；年率料維持於０﹒１％。同時，美國公布４月生產者

物價指數，月率料由０﹒６％下滑至０﹒３％；年率料由２﹒２％升上２﹒３％。美國３月貿易

赤字料由４９４億美元擴闊至５０２億美元。美國一周首次申請失業救濟金人數料由２３萬下降

至２２萬；連續申請失業救濟金人數料由１６７﹒１萬減少８庄１６７萬。１０：００ｐｍ，美

國３月批發庫存月率料由０﹒２％跌至持平；批發貿易月率料由０﹒３％升上０﹒６％。



＊電盈和九倉開股東會＊



在本港，明日，電訊盈科（００００８）、香港電訊－ＳＳ（０６８２３）、九龍倉集團

（００００４）和星島（０１１０５）等開股東會。

派業績的公司有：華虹半導體（０１３４７）、日清食品（０１４７５）和正大企業國際

（０３８３９）等。（ｈｏ）

