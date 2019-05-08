吉利汽車（１７５）４月份總銷量按年跌１９％，首４月跌９％

《經濟通通訊社８日專訊》吉利汽車（００１７５）公布，４月份總銷量為１０﹒３９萬部

，按年跌１９％，按月則減１７％。４月總銷量中８１２０部為新能源和電氣化汽車。

４月之出口量按年增長超過兩倍至７０７２部。於中國市場之總銷量為９﹒６８萬部，較去

年同期減少約２４％。

首四個月總銷量為４７﹒０５萬部，較去年同期減少約９％，並達至今年全年銷量目標

１５１萬部之３１％。（ｋｙ）

