《小傳日記》魚缸認真愁，二萬九死守；跌住迎貿談，好友唔敢撈！

《小傳日記》花旗國呢期真係四處點火頭，剛剛開隻航母去完中東，轉個頭又話本周五

（１０日）起加神州商品關稅，內地官媒《人民日報》話完全有「底氣」應對貿易磋商嘅困難同

挑戰，希望透過雙方交流而想辦法，並且話「鬥大聲」、「放狠話」係解決唔到問題。

官方嘅說話似乎對孖屐無咩大幫助，外圍消息嚇到今日（８日）個魚缸又再急瀉，早市低開

近４００點並失守二萬九關，本來借ＱＱ（００７００）手遊好消息借勢收窄跌幅至百多點，但

因為神州４月出口出現負增長，魚缸再行下跌，最終恆指收報２９００３點，跌３５９點或

逾１巴仙，成交額得１０７７億銀增加一成一。國貨收報１１０９７點，跌１６３點或逾

１巴仙。

「孖屐」目前觀望周四（９日）去花旗國嘅劉鶴會唔會拆得到呢場「鴻門宴」，有分析指侵

侵（特朗普）係會談前突然落狠話，係為佢呢次會談拎咗好多籌碼。鶴叔如果拆唔掂而真係加關

稅的話，雖然花旗國都係「自損八百」，但神州受傷可能從「一千變三千」，今年經濟增長真係

苦過弟弟。

神州Ａ場今日同樣回吐，上證跌２８９３點，跌３２點或逾１巴仙；深證企穩九千關，收報

９００２點，跌８６點或近１巴仙。兩市合共成交額４８８８億人仔，較上日多接近一倍。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）隨市挫近２巴仙，收報６７﹒４５銀。生發發

（００３８８）首季多賺２巴仙，但股價仍跌近２巴仙，報２６１銀。而ＱＱ（００７００）因

為有新遊戲可以課金關係，股價逆市沖上「單天保至尊」，收漲逾１巴仙，報３８４﹒８銀，並

為當日最佳藍戰士。神州移動（００９４１）跌逾１巴仙，報７２﹒６５銀。ＡＩＡ

（０１２９９）跌近２巴仙但仍能穩守８０元關，收報８０﹒４銀。



＊細摩睇中性濠賭跌餐勁，統一業績醒全日升一成＊



過完個五一黃金周，大家都仲係ｈｏｌｉｄａｙ ｍｏｏｄ咁，雖然細摩出報告話馬交五一

賭收較去年升１５巴仙，符合預期，但對該行業睇法「中性」。馬交佬個個今日跌餐勁，銀娛

（０００２７）跌逾２巴仙，收報５５﹒７５銀。新濠（００２００）插２巴仙，收報

１７﹒８２銀。澳博（００８８０）大瀉近６巴仙，收報９﹒５銀。永利馬交（０１１２８）挫

近２巴仙，收報２０﹒５銀。金沙（０１９２８）潛逾１巴仙，收報４１﹒６５銀。美高梅

（０２２８２）亦跌２巴仙，報１４﹒６銀。

統一（００２２０）季績表現強勁，首季多賺四成八，帶動股價今日急升近一成三，收報８

﹒１１銀。同樣都係整即食麵嘅日清食品（０１４７５）被帶動升逾４巴仙，收報４﹒６５銀。

康師傅（００３２２）同樣抽升近３巴仙，收報１３﹒１８銀。



＊出口佬遭殃創科股價傷，大摩唔睇好磚頭佬倒灶＊



中美貿戰升溫，出口大佬無運行，美加都有業務嘅創科（００６６９）當然無得走雞，全日

挫近逾４巴仙，報５３﹒４５銀，並為當日最差藍戰士。敏實（００４２５）走低近３巴仙，報

２４﹒３５銀。互太紡織（０１３８２）跌逾３巴仙，報６﹒８３銀。海天（０１８８２）跌近

３巴仙，報１７﹒８銀。福耀玻璃（０３６０６）跌３巴仙，報２５﹒７銀。

大摩噚日發表研究報告，認為依家嘅信貸政策不利神州磚頭佬嘅營運，令佢地淨息差、不良

貸款，同埋盈利通通受到打擊，今日佢地當然又要仆低，建行（００９３９）走低近２巴仙，報

６﹒６５銀。農行（０１２８８）跌逾１巴仙，報３﹒５銀。交行（０３３２８）蒸發逾３巴仙

，報６﹒４銀。招行（０３９６８）唔見逾２巴仙，報３８銀。中行（０３９８８）跌逾１巴仙

，報３﹒６銀。



＊花旗油存多三桶油皆墮，美林唔唱好財險應聲倒＊



神州同花旗國「講數」未有進一步消息，「孖屐」又開始擔心經濟轉差，加上預期花旗國上

星期原油庫存鏟上逾一年半新高，油價噚晚大插水，仲去過逾一個月最低位，今日三桶油同樣受

影響縮水。中石化（００３８６）跣低近２巴仙，報５﹒７７銀。中海油（００８８３）跣低近

２巴仙，報１３﹒６６銀。中海油服（０２８８３）仆低近２巴仙，報７﹒８５銀。中石油（０

０８５７）撻低逾１巴仙，報４﹒７銀。

評級佬美林美銀話，財險（０２３２８）第一季成績表因為非洲豬瘟，農險損失踢高，損失

最多近３巴仙，所以將「他屐」降逾８巴仙到７﹒１７銀，維持「跑輸魚缸」評級，不過今日就

大吐近４巴仙，報８﹒３５銀。至於其他神州保險都界人追住掟，新華保險（０１３３６）自身

難保插４巴仙，報３８﹒８銀。國壽（０２６２８）亦大劈逾３巴仙，報２０﹒１銀。平保

（０２３１８）插水２巴仙，報８９﹒２銀。人保（０１３３９）撻低逾２巴仙，報３﹒０７銀

。請請！



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