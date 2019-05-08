【貿易開戰】謝清海：中美達協議機會仍有７５％，不要急於沽貨

中美貿易戰風雲再起，市場憂兩國談判恐破裂。有股壇金手指之稱的謝清海仍然樂觀，認為

與上周相比，中美貿易談判出現差錯的機會雖然增加，仍相信兩國達成協議的機會率達７５％。

美國總統特朗普突然要脅對華的貿易制裁升級，中方未受脅逼，副總理劉鶴周四仍訪美，中

美兩國繼續磋商。環球股市不確定增加，投資者對後市轉趨審慎。

經歷多個環球股市升跌周期的惠理集團（００８０６）聯席主席兼聯席首席投資總監謝清海

接受專訪時表示，貿易戰消息遍布，港股也受到消息影響大幅波動，走勢脫離基本因素，但他仍

看好後市，相信中美兩國最終可達成協議，兩國簽訂協議的機會率約７５％。

「每個人都密切關注貿易戰相關的消息，大家都因為貿易戰消息買貨或沽貨，但要小心市場

變化相當迅速，不要急於沽貨。」港股周一大跌８７１點後，昨反彈１５３點，收報２９３６３

點。不過，白宮確認計劃加徵中國貨品關稅後，夜期再次下跌，截至今晨零時，跌４１８點，報

２８６８８點，藍籌股在美國預託證券（ＡＤＲ）跌３２０點。

謝清海指，以美股道指周一走勢為例，道指早段跌逾４００點，收市時差不多收復失地，僅

跌６６點，「若你在早段已沽貨，下午你應該感到非常失落」。他稱，今年來中港股跑贏大市，

估值相對歐美仍然吸引，「５０年前全球湧入日股，未來中國市場將重演有關情況，獲得大量資

金湧入。」據資料，ＭＳＣＩ日本指數於１９６９年設立，當年日本股市累升約３８％。而今年

５月底，Ａ股將分階段「三倍入摩」（即ＭＳＣＩ分３階段把大型Ａ股的納入因子由５％逐步提

升至２０％），市場料有高達數百億美元湧入。

貿易戰風險固然受關注，謝清海稱，中國政局是否穩定，經濟會否出現硬著陸，以至企業透

明度等議題，也是投資中港市場時需留意的地方。

惠理另一聯席主席兼聯席首席投資總監蘇俊祺認為，中美進行談判，相信雙方最終都想和解

，不想影響到本土經濟。以他判斷，若貿易戰消息導致股市大幅下滑，部分本身不受貿戰影響的

股份都一併下跌，那麼這反而是一個好的買入機會。《香港經濟日報》

