【貿易開戰】信安：中央已加推刺激政策，Ａ股仍具備升市利好因素

《環富通基金頻道８日專訊》近日中美貿易戰出現變數，扭轉了環球股市的樂觀氣氛。中國

股市首當其衝，貿易戰的不利消息令上證綜合指數單日大跌５﹒６％（５月６日）。中國股市的

大幅回調難免令投資者短期重回審慎的態度，但我們對中港股市仍感到樂觀。

信安環球投資大中華區投資總監王曦指出，中國政府已加推刺激政策、降低銀行存款準備金

要求，以及實行定向減稅措施，以刺激企業資本開支和本土消費。現階段，中國當局似乎更樂於

見到債務水平的擴張，以重振經濟增長。再者，目前並無顯著跡象顯示企業盈利大幅倒退和政府

削減政策規模。

因此，他相信中國股市仍具備年初至今升市的利好因素，包括盈利增長、美國聯儲局立場轉

趨溫和、美債孳息回落及中國的政策支持。王曦續指，市場一般在５月表現受壓，因為在４月的

公司業績期後，部分短期投機性流動資金流走。然而，企業盈利表現或已在３月底見底，可能觸

發部分長線投資配置於中國。值得關注的主要因素是企業盈利、貨幣政策等流動性指標、財政或

稅項扶持措施會否延續及通脹，及中美貿易戰談判的進展。

另一方面，環球股市波動性增加，債券或成資金避難所。綜觀債券投資，

Ｐｒｉｎｃｉｐａｌ Ｐｏｒｔｆｏｌｉｏ Ｓｔｒａｔｅｇｉｅｓ董事總經理、投資組合經理

兼亞洲區主管陳廣泰看好短存續期企業債券，但就長債而言，則偏好政府債券，主因其息差偏緊

。由於高收益債券類別的大型周期性復甦已持續一段長時間，因此他亦認為審慎的高收益債券經

理應可表現出色。綜觀新興市場，他續看好墨西哥債市（其評級穩健、匯率偏低、實質利率非常

高）。此外，雖然印度選舉的消息或會令市場波動，但當地市場亦值得注意。

對於近日走強的美元，陳廣泰認為中期而言，美元會溫和走弱。不過，由於美元實質有效匯

率略高，但假如中美達成貿易協議，並能減低美國的貿易逆差，應會利好美元短期走勢。

（ｈｏ）

