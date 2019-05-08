Ａ股尾市急挫，港股收跌３５９點報２９００３，成交１０７６億

《經濟通通訊社８日專訊》隔晚受中美貿易緊張局勢升級影響，美股重挫，道指收跌４７３

點或１﹒８％至２５９６５點，是今年第二大單日百分比跌幅。標指亦挫４８點或１﹒７％至

２８８４點。納指就跌１５９點至７９６３點，雙雙創年內第三大單日百分比跌幅。

恆指今早再受中美緊張局勢拖累，低開３７５點報２８９８７，失守二萬九關口。不過，在

騰訊（００７００）旗下手遊上線的消息帶動下，港股一度收窄跌幅，重上二萬九，高見

２９２５２。港交所（００３８８）中午公布業績，可惜成績未見理想，未能帶動港股向上，與

此同中資金融股受壓，加上Ａ股尾市急挫，港股跌幅步步擴大至最多跌４１７點報２８９４５，

最終收報２９００３點，跌３５９點或１﹒２３％，險守二萬九，主板成交額１０７６﹒６６億

元增加約１１％。國企指數收報１１０９７點，跌１６３點或１﹒４５％。

Ａ股同樣下跌，尾市更急挫，上證收報２８９３，跌３２點或１﹒１２％。深證收報

９００２，跌８６點或０﹒９６％，兩市全日成交額僅４８８８億人民幣。

本港重磅股方面，匯控（００００５）獲法興升目標近４％至６９﹒１８元，惟收跌

１﹒８２％，報６７﹒４５元。港交所首季盈利微升約２％報２６﹒０８億元，股價收低

１﹒５８％，報２６１元。騰訊手遊《和平精英》突然獲發版號，與旗下《刺激戰場》相似，消

息利好帶動漲１﹒０５％，報３８４﹒８元，已是表現最好藍籌、國指股。中移動

（００９４１）隨市走低１﹒０９％，報７２﹒６５元。友邦（０１２９９）挫１﹒７１％，報

８０﹒４元。



＊中美局勢緊張創科大挫，大摩唱淡內銀建行領跌＊



中美貿戰局勢持續緊張，新華社更指美方加徵關稅令人遺憾、不得人心，出口股隨市下挫。

創科實業（００６６９）大挫４﹒３８％，報５３﹒４５元，是表現最差藍籌；申洲國際

（０２３１３）跟跌２﹒６％，報１０１﹒３元；敏實集團（００４２５）走低２﹒９９％，報

２４﹒３５元；互太紡織（０１３８２）吐３﹒２６％，報６﹒８３元；福耀玻璃

（０３６０６）則跌３﹒３８％，報２５﹒７元。

大摩上日發表研究報告，下調內銀四大行評級，認為現時信貸政策不利主要國有銀行的營運

，整體內銀Ｈ股目標價下調幅度介乎３％至１８％，內銀股今日普遍走低。建行

（００９３９）被降目標一成，股價跌１﹒９２％，報６﹒６５元；工行（０１３９８）同樣被

降目標一成，挫１﹒５７％，報５﹒６５元；中行（０３９８８）被降目標一成半，軟

１﹒３７％，報３﹒６元。農行（０１２８８）被降目標近兩成，評級更降至與大市同步，惟股

價只跌１﹒１３％，報３﹒５元。

摩通亦發表研究報告，料五一黃金周期間賭收約５５億澳門元，按年升１０至１５％，符合

市場預期，不過維持５月賭收預測增長２％至４％不變，濠賭股普遍下挫。澳博（００８８０）

大挫５﹒７５％，報９﹒５元；銀娛（０００２７）走低２﹒２８％，報５５﹒７５元；新濠國

際（００２００）跌２﹒０９％，報１７﹒８２元；美高梅（０２２８２）跌２﹒０１％，報

１４﹒６元；永利澳門（０１１２８）回吐１﹒９１％，報２０﹒５元；金沙（０１９２８）軟

１﹒４２％，報４１﹒６５元。



＊追捧食品股統一季績好炒起，避險情緒升溫金股急漲＊



統一企業中國（００２２０）公布首季利潤按年升４８％至３﹒８億元人民幣，高盛亦上調

其目標，由６﹒９元升至７﹒５元，全日飆升１２﹒６４％，報８﹒１１元。其他食品股逆市有

炒作，日清（０１４７５）明日放榜有追捧，漲４﹒４９％，報４﹒６５元。康師傅

（００３２２）走高２﹒６５％，報１３﹒１８元；達利食品（０３７９９）微升０﹒１８％，

報５﹒６元。

中美緊張局勢未見明朗，大市波動引致資金流入金股。山東黃金（０１７８７）漲

４﹒４６％，報１８﹒２８元；招金（０１８１８）升２﹒４４％，報７﹒１５元；壇金

（００６２１）走高２﹒３３％，報０﹒０４４元；恆興黃金（０２３０３）揚１﹒９８％，報

７﹒７３元；中國黃金（０２０９９）微升１﹒３４％，報９﹒８４元。

今日午後大市避險情緒更明顯，資金除了流入金股外，亦有資金流入公用類房地產信託股（

ＲＥＩＴＳ）上，冠君產業信託（０２７７８）漲２﹒２８％，報６﹒７２元。置富產業信託（

００７７８）微升０﹒３９％，報１０﹒３元；泓富產業信託（００８０８）微漲０﹒３％，報

３﹒３８元；不過領展（００８２３）就微跌０﹒５３％，報９４﹒２元。（ａｌ）

