【本港樓市】政府正就土地共享先導計劃擬細節，料下半年接受申請

《經濟通通訊社８日專訊》行政長官在《２０１８年施政報告》概述了土地共享先導計劃

（先導計劃），旨在釋放私人擁有的新界農地的發展潛力，以公私營合作模式作公營及私營房屋

發展。發展局局長黃偉綸回覆，民主黨鄺俊宇就利益申報事宜的提問時表示，當局會採用一套公

平及具透明度的準則及程序，處理先導計劃下的申請及揀選合適項目。政府現正就先導計劃擬訂

具體的準則及其他執行細節，包括申請必須符合的基本要求、審核申請的流程包括與現行相關法

定程序及土地行政機制的配合，以及先導計劃採用的諮詢架構及運作安排，包括利益申報機制及

披露安排等範疇。

當局稍後會向立法會相關事務委員會及相關專業界別介紹擬議安排並聽取意見，並適時把擬

議安排提交行政長官會同行政會議批准，以便於今年下半年接受申請。

黃偉綸指，政府早前已表明，所有先導計劃下的項目均須依從適用的法定程序及土地行政機

制下的規定，包括按《城市規劃條例》（第１３１章）向城市規劃委員會（城規會）提交改劃土

地用途或增加發展密度的申請，以及為其發展的私人房屋和商業配套繳付十足市值地價。在這指

導原則下，城規會在處理申請涉及的規劃範疇時將會繼續有效發揮其功能。

另外，土地及建設諮詢委員會（土建會）作為政府的諮詢組織，會向政府就土地及發展事宜

提供意見。現時，土建會的非官方成員包括業界和專業團體的代表，亦有來自社會服務、法律服

務及學術界等其他範疇的人士。土建會的成員須根據既定的利益申報機制作出申報，現時不設公

眾查閱，有關機制與政府其他諮詢機構相若。發展局指正如上述，在擬訂先導計劃的細節時，當

局會考慮與計劃相關的諮詢機制和合適的利益申報及披露安排。（ｆｗ）（ｚｚ）

