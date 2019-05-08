【香港政情】立會換屆選舉地方選區分界及名稱臨時建議諮詢今展開

《經濟通通訊社８日專訊》立法會換屆選舉將於明年第三季舉行。選舉管理委員會今日公布

２０２０年立法會換屆選舉地方選區分界及名稱的臨時建議，並展開公眾諮詢。諮詢為期３０日

，至６月６日止。

選管會主席馮驊表示，選管會建議採用現有五個地方選區的分界，並按每個選區的預計人口

分配立法會３５個地方選區議席。

根據選管會的建議，香港島和九龍西各獲分配６席，九龍東５席，新界西和新界東各九席，

與２０１６年立法會換屆選舉的議席分配相同。

選管會是按照《立法會條例》訂明的條文、《選舉管理委員會條例》（《選管會條例》）下

的準則，以及一套既定的工作原則制訂臨時建議。

根據《立法會條例》的規定，明年立法會換屆選舉的地方選區的數目為五個；５個地方選區

須選出總共３５名議員，每個地方選區選出的議員人數不得少於５名，亦不得多於９名。

載有暫定地方選區分界及名稱的地圖可在選管會網站（ｗｗｗ﹒ｅａｃ﹒ｈｋ）瀏覽，或於

各區民政諮詢中心、選舉事務處、香港郵政轄下各集郵局、公共屋邨辦事處，以及主要及分區公

共圖書館查閱。

選管會歡迎市民就臨時建議的書面意見郵寄到香港灣仔港灣道２５五號海港中心１０樓選管

會秘書處，亦可以傳真（２５１１－１６８２）或電郵（ｅａｃｅｎｑ＠ｅａｃ﹒ｈｋ）方式遞

交。所有意見必須於６月６日或之前送達至選管會。逾期遞交的意見將不予考慮。

為聽取市民對臨時建議的意見，當局於本月１６日晚上舉行公眾諮詢大會。（ｆｗ）

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