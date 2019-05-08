《經濟通通訊社８日專訊》立法會今日恢復《２０１９年撥款條例草案》二讀辯論，審議今
年的財政預算案撥款。今年議員就預算案共提出１５６項修正案，是７年以來為數最少，惟立法
會主席梁君彥裁定在１５６項擬議修正案中，只有５６項可以提出，其餘的１００項不可提出。
另外，人民力量陳志全在二讀辯論甫恢復時點算法定人數。（ｃｗ）（ｚｚ）
08/05/2019 11:33
【預算案】財政預算今日在立法會恢復二讀，陳志全要求點人數
《經濟通通訊社８日專訊》立法會今日恢復《２０１９年撥款條例草案》二讀辯論，審議今
年的財政預算案撥款。今年議員就預算案共提出１５６項修正案，是７年以來為數最少，惟立法
會主席梁君彥裁定在１５６項擬議修正案中，只有５６項可以提出，其餘的１００項不可提出。
另外，人民力量陳志全在二讀辯論甫恢復時點算法定人數。（ｃｗ）（ｚｚ）
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