【預算案】財政預算今日在立法會恢復二讀，陳志全要求點人數

《經濟通通訊社８日專訊》立法會今日恢復《２０１９年撥款條例草案》二讀辯論，審議今

年的財政預算案撥款。今年議員就預算案共提出１５６項修正案，是７年以來為數最少，惟立法

會主席梁君彥裁定在１５６項擬議修正案中，只有５６項可以提出，其餘的１００項不可提出。

另外，人民力量陳志全在二讀辯論甫恢復時點算法定人數。（ｃｗ）（ｚｚ）

