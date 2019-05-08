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08/05/2019 14:23

【香港政情】多名議員關注港台資源不足，促政府增加有關撥款

　　《經濟通通訊社８日專訊》立法會今日恢復《２０１９年撥款條例草案》二讀辯論，審議今
年的財政預算案撥款。多名議員在會上提及香港電台資源不足，質疑政府「陰乾」港台。
　　人民力量陳志全指出，由於議員只能就預算案提出削減撥款，但無權提出增加撥款的修正案
，因此只能在討論無修正案的３３個總目中談及這個問題。他指，近年媒體赤化問題嚴重，港台
是最後堡壘，但政府撥越少錢，要做高質素的報道會越艱難，希望政府增加對港台撥款。他又指
出今年港台需製作中華人民共和國建國７０周年特備節目，但撥款又無「特備」。
　　熱血公民鄭松泰指出，３３項沒有修正案的總目所涉的政府部門，都有兩個特質，一是比較
多直接介入市民的服務，在市民生活息息相關；二是特別強調公眾的參與。他認為有很多部門都
要增加資源，如審計署、港台、介乎政府與市民之間的部門。鄭松泰指出，港台並非被理解為官
方喉舌，與中央電視台不同，它是幫助香港的管治，若政府「陰乾」港台，是制肘自身，已非是
否公道的問題，而是政府是否懂得管治的問題。
　　法律界郭榮鏗表示，有言論指港台報的新聞有偏頗，不應讓他們報道新聞，他認為可以提出
有關質疑，但因此而不准他們報道新聞的決定是絕對錯誤。毛孟靜指，港台的新聞部報導真相，
應增加更多資源給港台。公民黨郭家麒批評，在港台最長的合約工作者是做了１８﹒８年，有違
「３年上限」的原則，而港台的自顧人士有近３０００人，政府對他們不用提供足夠的職業保障
，又是另一種「陰乾」。（ｙｎ）（ｚｚ）

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