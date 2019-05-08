《經濟通通訊社８日專訊》民主黨立法會議員尹兆堅將動議「對行政長官投不信任票」議案
。根據立法會文件，立法會主席已對此作出指示，尹兆堅將於５月２２日的立法會會議中提出有
關動議。（ｃｗ）（ｚｚ）
08/05/2019 15:00
【香港政情】尹兆堅將於２２日立法會上對特首提不信任動議
《經濟通通訊社８日專訊》民主黨立法會議員尹兆堅將動議「對行政長官投不信任票」議案
。根據立法會文件，立法會主席已對此作出指示，尹兆堅將於５月２２日的立法會會議中提出有
關動議。（ｃｗ）（ｚｚ）
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