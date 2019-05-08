《鍾之日記》騰訊吃雞求生，獨力難支港股



《鍾之日記》５月８日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



廣電總局上月１０日公布一批遊戲版號，騰訊（００７００）一款名為《和平精英》的射擊

類手遊獲發版號，儘管當時已引起市場關注，但由於騰訊沒有透露過這款遊戲的任何資訊，外界

難以判斷其對騰訊未來手遊收入的影響。

直至昨晚（７日）深夜，騰訊「食雞」手遊《刺激戰場》在無預告下突然宣布關閉服務器，

同時騰訊宣布《和平精英》開放公測。有玩家發現《和平精英》無論是玩法、地圖、界面還是角

色和槍械，和《刺激戰場》沒有任何區別，不同之處是新增了「充值」入口，玩家可以通過課金

，購買更多的時裝及武器外型。《和平精英》開啟「課金模式」，意味著騰訊終於可以通過「食

雞」類手遊賺取收入，對騰訊手遊業務而言有重大意義。

值得一提的是，《和平精英》為了過審，新增及改動了很多文本內容，增添「正能量」，如

原本的「血量」、「能量條」改名為「健康值」及「信號值」，世界觀從荒島求生改成了「軍事

競賽體驗活動」。另外，遊戲角色被子彈打中後不會濺血，健康值為０後不會倒地，而是會作出

揮手再見的動作。

同時，為了避免青少年沉迷打機引致輿論批評，《和平精英》將實施未成年玩家管制系統，

根據公安實名校驗結果，只有年滿１６周歲的用戶才可以登錄遊戲，１６周歲及以上的未成年用

戶每天限玩２小時。

騰訊受消息帶動，今日股價升１﹒１％，報３８４﹒８元。



＊港股險守二萬九＊



中美貿易談判擔憂疊加中國４月出口意外下滑，恆指今早低開３７５點報２８９８７，失守

二萬九關口。不過，在騰訊支撐下，港股一度收窄跌幅，重上二萬九，高見２９２５２。港交所

（００３８８）中午公布業績，可惜成績未見理想，未能帶動港股向上，與此同中資金融股受壓

，加上Ａ股尾市急挫，港股跌幅擴大至最多跌４１７點報２８９４５，最終收報２９００３點，

跌３５９點或１﹒２３％，險守二萬九，主板成交額１０７６﹒６６億元增加約１１％。



＊外資四日累沽１２３億元Ａ股＊



受累外圍，滬綜指今早大幅低開１﹒８２％，惟其後收復跌勢，盤中公布的內地４月進出口

數據好壞參半，滬綜指直至午後仍然保持微跌，深市更倒升，不過到尾盤時段權重金融股跌幅加

大，滬綜指再插水，收跌１﹒１％，報２８９３﹒７６點，終於失守二千九關，為今年２月２２

日以來最低收市點。深成指收跌０﹒９６％。

全日成交額僅４８８８億人幣，較上日（７日）少９﹒１％，外資對Ａ股仍然缺乏信心，累

計全日通過陸股通沽出Ａ股共４９﹒６３億元人幣，累計四個交易日已流出１２３億人幣，而在

４月全月亦只是淨賣出１８０億元人幣。



＊外貿形勢不確定，人行或減息應對＊



內地４月外貿數據呈現進口強而出口弱、順差收縮的格局。以美元計，４月出口意外下跌

３﹒６％，增速更為６個月高。４月貿易順差只有１３８﹒４億美元，遠低市場預期的３５０億

美元，收窄４７﹒２％。

華泰宏觀預計今年全球經濟仍將維持下行態勢，外需走弱制約出口，預計後續出口增速較難

反彈。人行可能會選擇減息來應對外部不確定性。上海證券亦認為，今年人行能以比市場更高容

忍度不降準，順差帶來了外匯佔款平穩是重要因素，隨著外佔穩中趨弱的格局延續，人行進一步

對沖性降準的壓力必然加大，年內仍可望「雙降」。

大摩日前發報告，下調四大行等多隻內銀股評級，其中提到現時的信貸政策不利主要國有銀

行的營運，同時令金融市場波動性亦加大。

內銀股今日普遍隨市偏軟，交通銀行（０３３２８）挫３﹒３％，招商銀行（０３９６８）

跌逾２％；四大行全線跌，建行（００９３９）跌１﹒９％，工行（０１３９８）跌１﹒６％，

中行（０３９８８）跌１﹒４％，農行（０１２８８）軟１﹒１％。



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