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08/05/2019 08:42

【駐滬專電】上交所解除５月到期上證５０ＥＴＦ期權合約開倉限制

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕８日上海專電》上交所昨日（７日）開始對５月到期的上證
５０ＥＴＦ認購期權合約進行開倉限制。而就在當日晚間，上交所又發公告解除開倉限制。
　　上交所公告指，截至當日收市，到期月份為２０１９年５月的未平倉上證５０ＥＴＦ認購期
權合約數量為１２０﹒０３萬張，對應的合約標的總數為上證５０ＥＴＦ流通總量的
６７﹒８１％，低於７０％。根據相關規定，對５月到期的上證５０ＥＴＦ認購期權合約解除開
倉限制，相關合約可以買入開倉和賣出開倉。

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