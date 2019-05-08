【科創板】上交所再批覆兩家公司科創板上市申請

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕８日上海專電》上交所昨日新受理兩家公司的科創板上市申

請，包括深圳市有方科技和北京連山科技。至此，科創板受理企業達到１０２家。

此外，當日晚間，江蘇北人、心脈醫療、華熙生物等１０家已獲科創板受理的企業分別發布

問詢回復。至此，首輪問詢回復的公司已達到４７家。



＊有方科技獲美的系突擊入股＊



根據招股書，有方科技是一家物聯網接入通信產品和服務提供商，主營業務為物聯網無線通

信模塊、物聯網無線通信終端和物聯網無線通信解決方案的研發、生產及銷售。公司曾於

２０１６年２月２日在新三板掛牌，後於２０１８年５月９日摘牌，如今改道衝刺科創板。

財務數據顯示，２０１６年至２０１８年，公司實現營業收入分別為３﹒２８億元（人民幣

．下同）、４﹒９９億元、５﹒５７億元，實現淨利潤分別為２１５３﹒５７萬元、

５１６３﹒２１萬元、４３２４﹒３１萬元。

有方科技此次擬募集資金５﹒５６億元，擬用於５Ｇ無線通信模塊和解決方案研發及產業化

項目、Ｖ２Ｘ解決方案研發及產業化項目等。

在有方科技的股東榜上，深創投除直接持有４﹒０２％股權外，還通過旗下的紅土創業持有

１﹒３８％股權。同時，美的集團旗下的美的創投在今年３月突擊入股，持股比例為２﹒９１％

。



＊連山科技８５後董事長持股４２％＊



連山科技是一家軍用信息安全產品與高安全定制化軟件產品及配套服務提供商。２０１６至

２０１８年，公司主營業務收入年均復合增長率為５６﹒２２％；實現淨利潤年均復合增長率為

９３﹒４９％。

連山科技本次擬募資４﹒６億元，投向連山科技信息安全技術與系統研發中心項目、連山科

技自主可控安全技術研發等

公司的股權結構，幾乎「清一色」為自然人股東，唯一一家機構連山安信，系公司員工持股

平台。其中，連山科技８５後董事長張凱直接持有公司４１﹒９９％的股權，為公司控股股東、

實際控制人。

