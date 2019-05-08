【華為風波】華為加拿大公司事務總監離職

《經濟通通訊社８日專訊》據外電報道，華為加拿大公司高管Ｊａｋｅ Ｅｎｗｒｉｇｈｔ

表示他已辭去公司事務總監職務，他在今年年初才剛接任這個職位。Ｅｎｗｒｉｇｈｔ在去年６

月加入華為加拿大公司，當時擔任發言人。

華為財務總監孟晚舟遭加國逮捕後，引發中加兩國爭端。華為加拿大公司高管近期亦頻變動

，除Ｅｎｗｒｉｇｈｔ外，公司事務高級副總裁Ｓｃｏｔｔ Ｂｒａｄｌｅｙ在效力華為超過７

年後，今年１月底宣布離職。Ｂｒａｄｌｅｙ職位高於Ｅｎｗｒｉｇｈｔ。（ｃｔ）

