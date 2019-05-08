《經濟通通訊社８日專訊》２０１９世界超高清視頻（４Ｋ╱８Ｋ影片）產業發展大會將於
９日在廣州舉行。大會以「超清視界，點亮灣區」為主題，旨在加強超高清視頻產業領域國際交
流合作，展示超高清視頻產業發展最新成果，探討加快超高清視頻產業發展的先進路徑，推動優
質產業資源集聚粵港澳大灣區，促進全球超高清視頻產業創新、健康、可持續發展。（ａｃ）
08/05/2019 08:25
《中國要聞》世界超高清視頻產業發展大會明日於廣州舉行
《經濟通通訊社８日專訊》２０１９世界超高清視頻（４Ｋ╱８Ｋ影片）產業發展大會將於
９日在廣州舉行。大會以「超清視界，點亮灣區」為主題，旨在加強超高清視頻產業領域國際交
流合作，展示超高清視頻產業發展最新成果，探討加快超高清視頻產業發展的先進路徑，推動優
質產業資源集聚粵港澳大灣區，促進全球超高清視頻產業創新、健康、可持續發展。（ａｃ）
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