《經濟通通訊社８日專訊》美國威脅對中國貿易戰升級，人民幣日前曾創三年來最大跌幅。
中金易峘、梁紅等在報告中稱，短期內面對外部不確定性的上升，人民幣匯率的波動可能加大，
但越過可能的短期波動看，人民幣匯率有望從內需改善中獲得更多支持，且政策組合的切換也有
助於匯率走強。
與去年同期相比，目前經濟基本面可能為人民幣匯率帶來更強的支撐，「穩貨幣＋寬財政」
可能有助於為下半年人民幣匯率走勢提供支撐。預計今年大規模減稅降費措施有望從２季度起明
顯提振消費增速，並在今年下半年推升企業盈利。（ｃａ）
08/05/2019 10:44
【聚焦人幣】中金：越過短期波動，人幣料在內需和政策支撐下走強
《經濟通通訊社８日專訊》美國威脅對中國貿易戰升級，人民幣日前曾創三年來最大跌幅。
中金易峘、梁紅等在報告中稱，短期內面對外部不確定性的上升，人民幣匯率的波動可能加大，
但越過可能的短期波動看，人民幣匯率有望從內需改善中獲得更多支持，且政策組合的切換也有
助於匯率走強。
與去年同期相比，目前經濟基本面可能為人民幣匯率帶來更強的支撐，「穩貨幣＋寬財政」
可能有助於為下半年人民幣匯率走勢提供支撐。預計今年大規模減稅降費措施有望從２季度起明
顯提振消費增速，並在今年下半年推升企業盈利。（ｃａ）
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