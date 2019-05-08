《經濟通通訊社８日專訊》據外電引述前人民銀行顧問、現任清華大學中國與世界經濟研究
中心主任李稻葵表示，中國最早將於本周五（１０日）或之後不久，與美國達成貿易協議，因雙
方都想解決貿易糾紛。
李稻葵在接受彭博電視採訪時指出，美國總統特朗普看似瘋狂，但可稱之為「理性瘋狂」，
他希望通過施壓為美國獲得更好的貿易協議；不管是特朗普還是中國，雙方終歸是理性的。儘管
美國希望中國在貿易方面所做的讓步，有九成乃至更多實際上符合中國自身的改革目標，但不管
簽署何種協議，其措辭必須給中方留有足夠顏面。（ｗｌ）
08/05/2019 15:11
【貿易開戰】前人行顧問李稻葵：中國最早本周五與美達成協議
《經濟通通訊社８日專訊》據外電引述前人民銀行顧問、現任清華大學中國與世界經濟研究
中心主任李稻葵表示，中國最早將於本周五（１０日）或之後不久，與美國達成貿易協議，因雙
方都想解決貿易糾紛。
李稻葵在接受彭博電視採訪時指出，美國總統特朗普看似瘋狂，但可稱之為「理性瘋狂」，
他希望通過施壓為美國獲得更好的貿易協議；不管是特朗普還是中國，雙方終歸是理性的。儘管
美國希望中國在貿易方面所做的讓步，有九成乃至更多實際上符合中國自身的改革目標，但不管
簽署何種協議，其措辭必須給中方留有足夠顏面。（ｗｌ）
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