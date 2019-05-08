【貿易開戰】首４月中國對美出口按年降４﹒８％進口降２６﹒８％

《經濟通通訊社８日專訊》中國海關總署公布，以人民幣計價，今年首４月對美國出口按年

下降４﹒８％，自美國進口按年跌２６﹒８％。對美國貿易順差為５７０１﹒９億元人民幣，擴

大１０﹒５％。

首４月，中美貿易總值為１﹒１萬億元，下降１１﹒２％，佔中國外貿總值的１１﹒５％。

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