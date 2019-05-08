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即市新聞

08/05/2019 09:30

【Ａ場震盪】憂慮貿戰升溫美股急跌，滬綜指低開１﹒８％失二千九

　　《經濟通通訊社８日專訊》中美貿易戰憂慮升溫，儘管中國表示副總理劉鶴會赴美談判，但
隨著兩國會談反目的一些細節陸續曝光，令投資者失去信心，全球避險情緒急增，道指一度急插
６４８點，收市仍跌４７３點或１﹒７９％，報２５９６５點，失守２６０００點心理關口。
　　滬深股市今早同樣低開，上證綜合指數（滬綜指）低開１﹒８２％，報２８７３﹒１４點，
再失二千九，深綜指低開２﹒０４％，創業板指低開２﹒３２％，全部行業板塊均告下跌。
　　美方談判代表萊特希澤早前指中方違背之前談判承諾，才導致貿易戰升級。據外電引述消息
人士稱，中國本來已同意在協議中就解決強制技術轉移，以及保護知識產權等美方提出的要求，
作有需要的法例修改，但中方卻在上周的談判中稱無意為此修改法例。
　　《新華社》最新時評文章指出，對於中美貿易戰，中國一直都是不願打、不怕打，但必要時
則不得不打。文章指，經過一年多交鋒，中方對中美經貿問題做好兩手準備，一方面堅決捍衛國
家核心利益和人民根本利益，在原則問題上絕不妥協；另一方面盡最大努力擴大利益交集，爭取
實現互利共贏的結果。
　　另外，市場消息指，人行將進行１００億元人民幣７天期逆回購操作，今日淨投放１００億
元人民幣。（ｅｙ）

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