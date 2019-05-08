《經濟通通訊社８日專訊》中美貿易戰憂慮升溫，美股大跌拖累滬深股市今早低開，滬綜指
低開１﹒８２％，但在開市一小時後，跌幅已迅速收窄至０﹒４９％，報２９１２﹒１５點，二
千九失而復得，深成指低開２﹒０９％，現已倒升０﹒０３％，報９０９２﹒０９點。
造紙、半導體、醫藥等行業板塊升幅居前，惟銀行及保險兩大權重板塊仍在領跌。另外，外
資對Ａ股表現仍然缺乏信心，今早開市首一小時，外資累計通過陸股通沽出Ａ股共３２﹒２３億
元人民幣。（ｅｙ）
08/05/2019 10:29
【Ａ場震盪】滬綜指跌幅收窄至０﹒５％重拾二千九，深成指倒升
《經濟通通訊社８日專訊》中美貿易戰憂慮升溫，美股大跌拖累滬深股市今早低開，滬綜指
低開１﹒８２％，但在開市一小時後，跌幅已迅速收窄至０﹒４９％，報２９１２﹒１５點，二
千九失而復得，深成指低開２﹒０９％，現已倒升０﹒０３％，報９０９２﹒０９點。
造紙、半導體、醫藥等行業板塊升幅居前，惟銀行及保險兩大權重板塊仍在領跌。另外，外
資對Ａ股表現仍然缺乏信心，今早開市首一小時，外資累計通過陸股通沽出Ａ股共３２﹒２３億
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