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即市新聞

08/05/2019 11:38

【Ａ場震盪】４月出口倒退進口增速６個月高，滬指半日軟０﹒１％

　　《經濟通通訊社８日專訊》４月進出口數據出爐，好壞參半，以美元計，４月出口意外下跌
２﹒７％，遠差過市場預期的增長２﹒３％；不過進口由跌轉升４％，不但好於市場預期的下跌
３﹒６％，增速更為６個月高。４月貿易順差只有１３８﹒４億美元，遠低市場預期的３５０億
美元，收窄４７﹒２％。
　　中美貿易戰憂慮升溫，美股大跌拖累滬深股市今早低開，滬綜指低開１﹒８２％，但在開市
一小時內，跌幅已迅速收窄，半日僅微跌０﹒１１％，收報２９２３﹒１５點，二千九再度失而
復得。深成指低開２﹒０９％，半日倒升０﹒５９％，報９１４２﹒９點。
　　兩市成交淡靜，半日成交額僅３０２４億元（人民幣．下同），與上日同時段成交額持平，
而外資對Ａ股仍然缺乏信心，累計半日通過陸股通沽出Ａ股共３１﹒２３億元。

＊權重金融股繼續低潛＊

　　作為權重板塊的保險及銀行股繼續低潛，國壽（滬：６０１６２８）跌１﹒８％，太保（滬
：６０１６０１）跌１﹒３％，平保（滬：６０１３１８）軟１％；中國銀行
（滬：６０１９８８）跌１﹒１％，農業銀行（滬：６０１２８８）跌０﹒８％，工商銀行（滬
：６０１３９８）跌０﹒７％。至於連日上揚的青農商行（深：００２９５８），今早回吐跌２
﹒８％。
　　中國銀河旗下中國銀河國際發表報告，罕有地將格力電器（深：０００６５１）評級下調至
「賣出」，目標價４４元，以上日收市價測算，還有２１％的下跌空間。格力電器半日跌
０﹒１％，報５３﹒３５元。

＊食雞終可收費，手遊股強勢＊

　　騰訊（００７００）旗下「食雞」類手遊《和平精英》在無預告下開放公測，並且可以供玩
家充值，這意味著騰訊終於可以通過「食雞」類手遊賺取收入，對騰訊手遊業務而言有重大意義
。消息提振內地手遊股，三七互娛（深：００２５５５）漲５％，三五互聯
（深：３０００５１）升４﹒４％，中文在線（深：３００３６４）、電魂網絡
（滬：６０３２５８）抽高３﹒７％。（ｅｙ）

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