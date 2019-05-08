【Ａ場震盪】４月出口倒退進口增速６個月高，滬指半日軟０﹒１％

《經濟通通訊社８日專訊》４月進出口數據出爐，好壞參半，以美元計，４月出口意外下跌

２﹒７％，遠差過市場預期的增長２﹒３％；不過進口由跌轉升４％，不但好於市場預期的下跌

３﹒６％，增速更為６個月高。４月貿易順差只有１３８﹒４億美元，遠低市場預期的３５０億

美元，收窄４７﹒２％。

中美貿易戰憂慮升溫，美股大跌拖累滬深股市今早低開，滬綜指低開１﹒８２％，但在開市

一小時內，跌幅已迅速收窄，半日僅微跌０﹒１１％，收報２９２３﹒１５點，二千九再度失而

復得。深成指低開２﹒０９％，半日倒升０﹒５９％，報９１４２﹒９點。

兩市成交淡靜，半日成交額僅３０２４億元（人民幣．下同），與上日同時段成交額持平，

而外資對Ａ股仍然缺乏信心，累計半日通過陸股通沽出Ａ股共３１﹒２３億元。



＊權重金融股繼續低潛＊



作為權重板塊的保險及銀行股繼續低潛，國壽（滬：６０１６２８）跌１﹒８％，太保（滬

：６０１６０１）跌１﹒３％，平保（滬：６０１３１８）軟１％；中國銀行

（滬：６０１９８８）跌１﹒１％，農業銀行（滬：６０１２８８）跌０﹒８％，工商銀行（滬

：６０１３９８）跌０﹒７％。至於連日上揚的青農商行（深：００２９５８），今早回吐跌２

﹒８％。

中國銀河旗下中國銀河國際發表報告，罕有地將格力電器（深：０００６５１）評級下調至

「賣出」，目標價４４元，以上日收市價測算，還有２１％的下跌空間。格力電器半日跌

０﹒１％，報５３﹒３５元。



＊食雞終可收費，手遊股強勢＊



騰訊（００７００）旗下「食雞」類手遊《和平精英》在無預告下開放公測，並且可以供玩

家充值，這意味著騰訊終於可以通過「食雞」類手遊賺取收入，對騰訊手遊業務而言有重大意義

。消息提振內地手遊股，三七互娛（深：００２５５５）漲５％，三五互聯

（深：３０００５１）升４﹒４％，中文在線（深：３００３６４）、電魂網絡

（滬：６０３２５８）抽高３﹒７％。（ｅｙ）

