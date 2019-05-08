【Ａ場震盪】滬綜指午後續跌０﹒３８％，深成指升０﹒１２％

《經濟通通訊社８日專訊》內地４月進出口數據出爐，好壞參半，以美元計，４月出口意外

下跌２﹒７％，遠差過市場預期的增長２﹒３％；不過進口由跌轉升４％，不但好於市場預期的

下跌３﹒６％，增速更為６個月高。４月貿易順差只有１３８﹒４億美元，遠低市場預期的３５

０億美元，收窄４７﹒２％。

Ａ股市場午後續窄幅上落，滬綜指現跌０﹒３８％，報２９１５﹒２７點，滬深３００指數

跌０﹒５５％，深成指升０﹒１２％。上海Ｂ股跌０﹒２％，深圳Ｂ股升０﹒２８％。（ｅｙ）

